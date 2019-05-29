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Работодателям нужны продавцы-кассиры и повара

Эти профессии стали самыми востребованными. Третье место досталось педагогам профессионального и дополнительного образования.

29.05.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Работодателям нужны продавцы кассиры и повара

Работу можно найти, если захотеть

ВНИИ труда провел опрос организаций, чтобы уточнить перечень профессий рабочих и специалистов среднего звена, востребованных на рынке труда.

Как рассказали «РГ» во ВНИИ труда, исследование было нужно для государственного информационного ресурса «Справочник профессий», который требует постоянной актуализации. Размещен он на сайте Минтруда. Всего в опросе приняли участие 26,9 тысячи организаций.

Предприятия заявили, как о востребованных, почти о 33 тысячах профессий. После обработки массива специалистами ВНИИ труда в списке осталось 1 075.

Двадцатку самых востребованных профессий рабочих и специалистов среднего звена возглавил продавец-кассир. О нужности таких работников заявили 980 респондентов. Второе место занял повар — 862 упоминания. Третье место досталось педагогам профессионального и дополнительного образования — 557 упоминаний.

Далее идут юристы (о потребности в них заявило 488 работодателей), специалисты по социальной работе (483), специалисты по закупкам (483), медицинские сестры (312), делопроизводители (297), бухгалтеры (242).

Заявили работодатели и о потребности в представителях «новых» профессий. Например, сити-фермерах, инструкторах по интернет-серфингу, операторах 3D-принтера.

Источник: РГ


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