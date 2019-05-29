Разбился байкер на Honda в ДТП с Subaru у элитного Изумрудного городка в Бердске

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Ну внедорожником этот форик точно не является — обычная легковушка повышенной проходимости.
И вот новость прям в тему от «ГИБДД напомнила автомобилистам Бердска о мотоциклистах» http://www.kurer-sreda.ru/2019/05/29/428264-bajkery-v-slepoj-zone-gibdd-napomnila-avtomobilistam-berdska-o-motociklistax:
конечно, мотоциклисты часто сами нарушают и провоцируют,
но часто и автомобилисты нарушают, как и здесь:
«Региональный автомобильный портал АвтоБердск со ссылкой на слова мужа автомобилистки, участвовавшей в аварии, уточнил, что в момент ДТП его жена выезжала с парковки ресторана»
То есть «автоледи» тупо вообще не заметила байкера и снесла его
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Вот поэтому их многие и называют «хрустики»
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Автоледи в колонию поселение года на три закрыть надо за приченение тяжких телесных повреждений. Поди по телефону болтала, когда с прилегающей территории на дорогу выезжала. Даже если и не болтала, все равно виновата, не место таким на дороге, кто не осознаёт, что управляет средством повышенной опасности и может своей невнимательностью покалечить людей.
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Оба виноваты 1-й что нарушил скоростной режим 2-a что выехала не убедилась в безопасности маневра
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Если улетел на 20 м от удара, то скорость была бешеная. Тут хоть сто раз убедись в безопасностей. манёвра, рассчет на городскую скорость, а не на скорость трассы.
Ну, и автоджентельмен (которому пошлём лучи здоровья) явно тоже должен быть в курсе, что управляет средством повышенной опасности.
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Следствие установит кто виноват? Уже без следствия понятно выезжавшая с парковки нарушила правила, не убедилась в безопасности маневра. То что она не увидела это уже ее проблемы, зрение виной или невнимательность и т.д.
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Там, действительно, выезжая с парковки остановочный павильон ограничивает обзор слева (это не оправдание для водителя авто), но и байкер видимо низко летел. Живу в районе Изумрудного, как сделали дорогу, так летают, что днем, что ночью как бешеные. Недавно на Метелице также авария была, хоть «лежачие полицейские» делай!
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