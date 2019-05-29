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Разбился байкер на Honda в ДТП с Subaru у элитного Изумрудного городка в Бердске

Пострадавшего мотоциклиста увезли на «скорой». Оба транспортных средства серьезно разбиты. За рулем автомобиля находилась женщина.(ВИДЕО, ПОДРОБНОСТИ)

29.05.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Сергея Дедюкова 8 коммент.
 
Разбился байкер на Honda в ДТП с Subaru у элитного Изумрудного городка в Бердске

Спасатели помогали эвакуировать разбившегося байкера

Напротив бердского Изумрудного городка в дорожной аварии днем в среду пострадал мотоциклист, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы.

ДТП произошло сегодня, 29 мая, в первом часу недалеко от лыжной базы «Метелица». Столкнулись внедорожник и мотоцикл.

На место происшествия вызвали скорую помощь и ГИБДД. Пострадавшего 30-летнего байкера госпитализировали. Похоже, он серьезно пострадал. На место происшествия приезжали спасатели — они помогали эвакуировать раненого.

Оба транспортных средства, участника ДТП, получили серьезные повреждения.

По информации «АвтоБердска», мужчина на мотоцикле «Хонда» врезался в «Субару Форестер» под управлением девушки.

По словам мужа автоледи, «Субару» выезжала с парковки ресторана «Роза ветров», а мотоциклист, следовавший со стороны центра, врезался в ее авто.

— Скорость мотоциклиста была достаточно высокой, — рассказывает владелец «Субару» пока его супруга объяснялась с инспекторами ДПС.

По его словам, столкнувшись с автомобилем, мотоциклист — на вид тридцати лет — улетел вперёд метров на 20. Медики сообщили, что ноги переломаны, а позвоночник под вопросом.

Кто из водителей столкнувшихся транспортных средств виновен в случившемся, устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Разбился байкер на Honda в ДТП с Subaru у элитного Изумрудного городка в Бердске

На месте аварии

Видео ТВК ТВ


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(8) Комментариев

  1. Аноним

    +1 начало :(

    Thumb up 9 Thumb down 1

  2. Аноним

    Ну внедорожником этот форик точно не является — обычная легковушка повышенной проходимости.
    И вот новость прям в тему от «ГИБДД напомнила автомобилистам Бердска о мотоциклистах» http://www.kurer-sreda.ru/2019/05/29/428264-bajkery-v-slepoj-zone-gibdd-napomnila-avtomobilistam-berdska-o-motociklistax:
    конечно, мотоциклисты часто сами нарушают и провоцируют,
    но часто и автомобилисты нарушают, как и здесь:
    «Региональный автомобильный портал АвтоБердск со ссылкой на слова мужа автомобилистки, участвовавшей в аварии, уточнил, что в момент ДТП его жена выезжала с парковки ресторана»
    То есть «автоледи» тупо вообще не заметила байкера и снесла его

    Thumb up 8 Thumb down 0

  3. Raven

    Вот поэтому их многие и называют «хрустики»

    Thumb up 6 Thumb down 1

  4. Илья

    Автоледи в колонию поселение года на три закрыть надо за приченение тяжких телесных повреждений. Поди по телефону болтала, когда с прилегающей территории на дорогу выезжала. Даже если и не болтала, все равно виновата, не место таким на дороге, кто не осознаёт, что управляет средством повышенной опасности и может своей невнимательностью покалечить людей.

    Thumb up 7 Thumb down 4

    • Аноним

      Оба виноваты 1-й что нарушил скоростной режим 2-a что выехала не убедилась в безопасности маневра

      Thumb up 1 Thumb down 5

      • Аноним

        Если улетел на 20 м от удара, то скорость была бешеная. Тут хоть сто раз убедись в безопасностей. манёвра, рассчет на городскую скорость, а не на скорость трассы.
        Ну, и автоджентельмен (которому пошлём лучи здоровья) явно тоже должен быть в курсе, что управляет средством повышенной опасности.

        Thumb up 3 Thumb down 2

  5. Аноним

    Следствие установит кто виноват? Уже без следствия понятно выезжавшая с парковки нарушила правила, не убедилась в безопасности маневра. То что она не увидела это уже ее проблемы, зрение виной или невнимательность и т.д.

    Thumb up 4 Thumb down 2

  6. Сибирячка

    Там, действительно, выезжая с парковки остановочный павильон ограничивает обзор слева (это не оправдание для водителя авто), но и байкер видимо низко летел. Живу в районе Изумрудного, как сделали дорогу, так летают, что днем, что ночью как бешеные. Недавно на Метелице также авария была, хоть «лежачие полицейские» делай!

    Thumb up 1 Thumb down 0

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