Разбился байкер на Honda в ДТП с Subaru у элитного Изумрудного городка в Бердске

Напротив бердского Изумрудного городка в дорожной аварии днем в среду пострадал мотоциклист, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы.

ДТП произошло сегодня, 29 мая, в первом часу недалеко от лыжной базы «Метелица». Столкнулись внедорожник и мотоцикл.

На место происшествия вызвали скорую помощь и ГИБДД. Пострадавшего 30-летнего байкера госпитализировали. Похоже, он серьезно пострадал. На место происшествия приезжали спасатели — они помогали эвакуировать раненого.

Оба транспортных средства, участника ДТП, получили серьезные повреждения.

По информации «АвтоБердска», мужчина на мотоцикле «Хонда» врезался в «Субару Форестер» под управлением девушки.

По словам мужа автоледи, «Субару» выезжала с парковки ресторана «Роза ветров», а мотоциклист, следовавший со стороны центра, врезался в ее авто.

— Скорость мотоциклиста была достаточно высокой, — рассказывает владелец «Субару» пока его супруга объяснялась с инспекторами ДПС.

По его словам, столкнувшись с автомобилем, мотоциклист — на вид тридцати лет — улетел вперёд метров на 20. Медики сообщили, что ноги переломаны, а позвоночник под вопросом.

Кто из водителей столкнувшихся транспортных средств виновен в случившемся, устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

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