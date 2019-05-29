Инструкция: Кто и сколько получит социальную доплату к пенсии в 2019 году

Всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП), устанавливается социальная доплата к пенсии до величины ПМП в Бердске.

1 апреля 2019 года принят федеральный закон №49-ФЗ, в соответствии с которым с 1 января 2019 года меняются правила предоставления неработающим пенсионерам социальной доплаты к пенсии до прожиточного минимума пенсионера: теперь прибавка к пенсии в результате индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты — ЕДВ (она устанавливается федеральным льготникам и индексируется с 1 февраля) будет выплачиваться сверх величины прожиточного минимума пенсионера. Таким образом, общая сумма выплат пенсионеру в каждом году будет выше ПМП на сумму прибавки по итогам индексации пенсии и ЕДВ. Новый порядок распространяется и на индексации, уже прошедшие в текущем году.

Как это было

Социальная доплата предоставлялась с целью доведения общей суммы материального обеспечения пенсионера до величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в регионе.

Например, размер страховой пенсии составлял 7448 рублей. Меры социальной поддержки по оплате ЖКХ – 400 рублей. Итого – 7 848 рублей. Данному пенсионеру установлена социальная доплата к пенсии. После индексации с 1 января на 7,05% размер пенсии увеличился до 7 973-х рублей. Плюс льгота по ЖКХ. Данный совокупных доход неработающего пенсионера по действующим до принятия нового закона правилам доводился до прожиточного минимума, установленного в регионе на 2019 год для установления соцдоплаты – 8 814 рублей в месяц. Подобный порядок приводил к тому, что размер получаемых пенсионером выплат даже после индексации мог оставаться неизменным.

Социальная доплата по-новому

Социальная доплата к пенсии предоставляется таким образом, что прибавка в результате индексации выплачивается СВЕРХ величины ПМП в регионе.

Например, размер страховой пенсии составлял 7 448 рублей. Меры социальной поддержки по оплате ЖКХ – 400 рублей. Итого – 7 848 рублей. Данному пенсионеру установлена социальная доплата к пенсии. После индексации с 1 января на 7,05% размер пенсии увеличился до 7 973-х рублей. Прибавка в результате индексации — 525 рублей 8 копеек. Сначала будет установлена социальная доплата к пенсии до уровня ПМП (с учетом льготы по ЖКХ), а к ней уже прибавится увеличение за счет индексации. Таким образом, размер пенсии составит 9 339 рублей 08 копеек (8 814 руб. + 525, 08 руб.).

Аналогичный механизм увеличения и при индексации ЕДВ. Например, размер страховой пенсии без учета индексации с 1 января составлял 6 540 рублей, а размер ЕДВ – 2 073 рубля 51 коп. Сумма индексации пенсии с 1 января составила 461 рубль 7 копеек, а сумма индексации ЕДВ с 1 февраля – 89 руб. 16 копеек. Таким образом, размер выплаты по новым правилам теперь составит 9 364 рубля 23 копейки, то есть выше ПМП на сумму индексаций (на 550 руб. 23 коп.).

Доплату выплачивают в мае

Выплаты в новом размере начали выплачиваться органами ПФР уже в мае. Таким образом, в мае граждане получили выплаты в новом размере и плюс доплату за январь, февраль, март и апрель. А в июне органы ПФР будут осуществлять выплаты, установленные по новым правилам.

Кому полагается прибавка

Прибавку к пенсии в результате вступивших в силу изменений получат неработающие получатели любого вида страховой пенсии или пенсии по государственному обеспечению, которым по состоянию на 31 декабря 2018 года была установлена социальная доплата. Новый механизм коснется и тех получателей, кому социальная доплата была приостановлена в связи с превышением уровня ПМП при проведении индексации по прежним правилам. Перерасчет размера социальной доплаты у каждого пенсионера происходит беззаявительно. Это значит, что пенсионерам в Пенсионный фонд обращаться не нужно.

По материалам УПФР в Бердске подготовила Галина Панчева