«Академгородок 2.0» ждет инвестиций «Ростеха»

Государственная корпорация «Ростех» намерена участвовать в реализации проектов в рамках «Академгородка 2.0» и совместно с региональным правительством формировать пилотные зоны для тестирования цифровых продуктов и решений элементов программы «Цифровая экономика» на территории региона.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве Новосибирской области и ГК «Ростех» было подписано 28 мая в рамках форума «Продукты и решения радиоэлектронного комплекса ГК «Ростех». Подписи под документом поставили губернатор Новосибирской области Андрей Травников и индустриальный директор радиоэлектронного комплекса Госкорпорации Ростех Сергей Сахненко, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Предмет соглашения — сотрудничество сторон, направленное на повышение эффективности новосибирских предприятий, научных организаций и высших учебных заведений в области применения современных цифровых технологий, а также реализация совместных проектов по созданию высокотехнологичной промышленной продукции и подготовка научных и инженерных кадров для ГК «Ростех».

Правительство Новосибирской области и госкорпорация намерены организовывать мероприятия по внедрению искусственного интеллекта, интернета вещей, аддитивных технологий робототехники, композитных материалов и новых технологий связи в различных отраслях региональной экономики. Также стороны будут совместно формировать пилотные зоны для тестирования цифровых продуктов и вертикальных решений элементов программы «Цифровая экономика» на территории нашего региона.

Сотрудничество предусматривает и реализацию региональных проектов и программ, направленных на повышение уровня цифровизации инфраструктуры, комфортности и безопасности городской среды, энергоэффективности городского хозяйства в рамках таких национальных проектов, как «Цифровая экономика», «Наука», «Образование» и «Здравоохранение».

Губернатор Андрей Травников отметил, что для региона важна готовность корпорации участвовать в региональных проектах по повышению уровня цифровизации инфраструктуры, энергоэффективности городского хозяйства, комфортности и безопасности городской среды, в реализации нацпроектов. Так же, как и готовность принять участие в проектах создания и развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0», в который входит Бердск, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Не менее перспективное направление – реализация в ТОСЭР Линёво и ТОСЭР Горный инвестиционных проектов корпорации Ростех в сфере радиоэлектроники и информационных технологий.

«2019-й год для нашего региона особенный – кроме старта реализации национальных проектов мы приступаем к практической реализации проектов в сфере здравоохранения, культуры и спорта, транспортной инфраструктуры, в научной сфере. Думаю, мы сможем сделать так, чтобы во всех крупных проектах в регионе максимально участвовала отечественная наука и отечественные предприятия – в первую очередь, предприятия корпорации «Ростех», — заявил губернатор.

Также глава региона подчеркнул, что в Новосибирской области сформирован мощный кластер предприятий радиоэлектронной промышленности и их развитие — одно из стратегических направлений развития экономики области.

«По темпам внедрения цифровых технологий Новосибирская область входит в число лидирующих регионов России. В регионе сформирован чёткий запрос на инновационные решения для образования, здравоохранения, промышленности, коммунального хозяйства, госуправления. Компетенции Ростеха позволяют эффективно и комплексно содействовать региону в реализации масштабных планов в рамках «Цифровой экономики» и других национальных проектов», — отметил Сергей Сахненко.

Со стороны Ростеха, сообщили во время подписания, реализацию соглашения возьмут на себя ключевые компании в структуре радиоэлектронного комплекса — концерн «Автоматика», холдинги «Росэлектроника» и «Швабе».

Также в рамках форума состоялось совещание, на котором представители регионов Сибирского федерального округа и ГК «Ростех» обсудили вопросы цифровизации здравоохранения, повышения доступности медицинской помощи для населения, реализации проекта «Светлый город», внедрения АПК «Безопасный город» в качестве базиса для реализации проекта «Умный город».