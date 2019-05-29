Хамон и пармезан не запретят ввозить туристам в Россию

Глава ведомства Сергей Данкверт считает, что необходимо выделить «те вещи, которые несут большие риски, и на них ввести запрет»
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт не считает необходимым вводить полный запрет на ввоз молочной и мясной продукции в Россию физическими лицами. Об этом он заявил во вторник журналистам после заседания российско-аргентинской межправительственной комиссии в Буэнос-Айресе.
«До абсурда доходить не надо, поэтому нужно выделить те вещи, которые несут большие риски, и на них ввести запрет. На те вещи, которые несут меньше риска, — не вводить», — сказал он.
Как подчеркнул Данкверт, запреты на ввоз молочной и мясной продукции действуют «во всех цивилизованных странах». «Не нужно политизировать и делать из этого большой проблемы», — добавил он.
«Почему все решили, что это хамон и пармезан? Вот допустим сосиски с африканской чумой, которые мы задержали недавно в Забайкалье», — сказал глава Россельхознадзора. При этом он отметил, что молочные и мясные продукты могут представлять угрозу вне зависимости от ввозимого объема.
Газета «Ведомости» 25 апреля написала, что Национальная мясная ассоциация предложила вице-премьеру РФ Алексею Гордееву ввести запрет на ввоз россиянами из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования, усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе и повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения. Исключение предлагается сделать только для молочных смесей для детей и детского питания.
30 апреля на портале проектов правовых актов был размещен законопроект, содержащий поправки в закон о ветеринарии, согласно которым Россельхознадзор в пунктах пропуска через госграницу сможет организовывать «уничтожение (утилизацию) подконтрольных товаров, выявленных в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях, ввозимых физическими лицами для личного пользования из стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза, без разрешения и без ветеринарного сертификата страны отправления товара», сверх нормативных 5 кг на человека. При этом гражданам России можно будет ввозить готовую продукцию животного происхождения весом до 5 кг включительно при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны-производителя.
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