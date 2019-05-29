КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2х ком. 89137154330 Светлана
Продам 1-ю
Продам 3-ю
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам квартиру 89137100859, 89529084661
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Истекала кровью возле подвала жительница Бердска

Хамон и пармезан не запретят ввозить туристам в Россию

Зеленский переманил игравшего за «Кристалл» из Бердска хоккеиста

Один дома: Не отвечал на звонки и стук в дверь 7-летний ребенок в Бердске

Космические аварии в 35 млрд рублей обошлись России за 9 лет

Инсценировал ограбление на 190 тыс. рублей с газовым баллончиком инкассатор из Бердска

Семейный капитал «порядочным отцам» начнут выплачивать в России

Потратят 150 млн рублей на реконструкцию стадиона «Авангард» в Бердске

РПЦ назвала спонсоров: строят по три храма в сутки «Норникель» и «Лукойл»

Обещаниям Путина в лучшее будущее не верят россияне

Последние комментарии

Май 2019
M T W T F S S
« Apr    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Хамон и пармезан не запретят ввозить туристам в Россию

Но сосиски с африканской чумой, которые задержали недавно в Забайкалье, по словам главы Россельхознадзора, должны быть под запретом.

29.05.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Хамон и пармезан не запретят ввозить туристам в Россию

Глава ведомства Сергей Данкверт считает, что необходимо выделить «те вещи, которые несут большие риски, и на них ввести запрет»

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт не считает необходимым вводить полный запрет на ввоз молочной и мясной продукции в Россию физическими лицами. Об этом он заявил во вторник журналистам после заседания российско-аргентинской межправительственной комиссии в Буэнос-Айресе.
«До абсурда доходить не надо, поэтому нужно выделить те вещи, которые несут большие риски, и на них ввести запрет. На те вещи, которые несут меньше риска, — не вводить», — сказал он.

Как подчеркнул Данкверт, запреты на ввоз молочной и мясной продукции действуют «во всех цивилизованных странах». «Не нужно политизировать и делать из этого большой проблемы», — добавил он.

«Почему все решили, что это хамон и пармезан? Вот допустим сосиски с африканской чумой, которые мы задержали недавно в Забайкалье», — сказал глава Россельхознадзора. При этом он отметил, что молочные и мясные продукты могут представлять угрозу вне зависимости от ввозимого объема.

Газета «Ведомости» 25 апреля написала, что Национальная мясная ассоциация предложила вице-премьеру РФ Алексею Гордееву ввести запрет на ввоз россиянами из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования, усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе и повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения. Исключение предлагается сделать только для молочных смесей для детей и детского питания.

30 апреля на портале проектов правовых актов был размещен законопроект, содержащий поправки в закон о ветеринарии, согласно которым Россельхознадзор в пунктах пропуска через госграницу сможет организовывать «уничтожение (утилизацию) подконтрольных товаров, выявленных в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях, ввозимых физическими лицами для личного пользования из стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза, без разрешения и без ветеринарного сертификата страны отправления товара», сверх нормативных 5 кг на человека. При этом гражданам России можно будет ввозить готовую продукцию животного происхождения весом до 5 кг включительно при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны-производителя.

Источник: ТАСС


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Снесут 700 домов под четвертый мост через Обь в Новосибирске Истекала кровью возле подвала жительница Бердска Хамон и пармезан не запретят ввозить туристам в Россию

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка!!!!
Меховое ателье ЛЮДМИЛА и химчистка ЧАЙКА
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика