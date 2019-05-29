Истекала кровью возле подвала жительница Бердска

Большой шрам на руке оставила на память жительнице Бердска Антонине Ковалевой Великая Отечественная война.

22 июня 1941 года. Село Елизаветовка Воронежской области. Всех молодых мужчин в срочном порядке отправляют в Павловск, районный центр. Призывники из окрестных сел собрались на пристани на берегу Дона. На пароходе их отправили на железнодорожную станцию Лиски. Путь немалый — целые сутки.

Красный от крови Дон

Своего отца, Алексея Ремаренко, 6-летняя Тоня провожала вместе с мамой и младшей сестренкой. Перед тем, как сесть на пароход, Алексей Васильевич успел с семьей сделать снимок на память. Антонина Алексеевна берет в руки старую фотографию и память ее возвращает в далекий 1941 год.

— Отцу тогда было всего 26 лет, мама была немного постарше. Только отправили мужчин на войну, как началось наступление на Сталинград. Ночью было светло, как днем. Казалось, что самолеты совсем рядом. Везде горели огни, и слышался страшный гул. Наш дом и два дома братьев отца стояли рядом. Мужчин забрали, остались женщины и дети. Бабушка, папина мама, вывела всех внуков из домов и подвела к стогу сена, который стоял как раз в середине между тремя усадьбами. Говорит: «Детки, вы не бойтесь. Нас не тронут, вот почему: если с одной стороны бомба упадет, то она зацепится за сад, с другой стороны за дом зацепится, а если сверху упадет, то она не разорвется, потому что приземлится в сено». Бабушка положила нас возле этого стога, и так мы переночевали эту ночь. Говорили, что на следующий день по Дону бежала красная вода, — вспоминала Антонина Алексеевна.

Автор видео Галина Панчева



До Павловска, Елизаветовки и других деревень можно было добраться только водным путем. Так получилось, что все окрестные села попали на передовую линию. С одной стороны Дона русские солдаты, с другой — фашисты. Жителей Елизаветовки сначала хотели эвакуировать в Батурлиновку, но там рядом были немцы. Немцы пошли на Сталинград и не стали переходить на другой берег Дона, где располагалась Елизоветовка. Ее жители и часть советских войск, державших оборону, оказались в кольце.

— Нас не бомбили с воздуха, немцы вели обстрел из пушек с другого берега Дона. А получилось так: берег, на котором немцы — высокий, а мы на низком берегу, местность просматривается километров на 60. Все, как на ладони: леса, поля, деревни. И нас начали обстреливать. В четыре часа начинается, в 12 часов у немцев обед. Война войной, а обед по расписанию. В это время мы могли спокойно гулять и играть. Это знали и мы, и военные, часть которых стояла рядом с селом, — рассказала Антонина Алексеевна.

Взрывом разорвало живот и оторвало руки

В друзьях у Тони были одни мальчишки. Игрушками им служили патроны, гильзы и гранаты, которые в изобилии были разбросаны по всей деревне. Насобирают оружие и начинают игру, где пацанятки выступают трактористами, а Тоне отводилась скромная роль кашеварки. Однажды один из мальчишек нашел мину. Она была такая блестящая и красивая, что каждый с восторгом смотрел на нее. Она была, как зеркало. Старший двоюродный брат Тони, увидев в руках детей мину, отобрал ее и выбросил в силосную яму. Объяснил, что этой игрушкой играть нельзя — опасно. Только один из Тониных друзей, Мишка, не послушался. Достал ее и понес домой. Зашел в дом и решил напугать квартирантов — беженцев с Украины, двух женщин и парня. Со всей силы стукнул миной по краю сундука. Произошел взрыв. Мишке разорвало живот и вырвало руки, волна отбросила его его из комнаты в кухню под стол. Умер сразу. Пострадали и квартиранты. Но они получили не тяжелые ранения. Их подлечили в госпитале.

Автор видео Галина Панчева



Собачка по имени Спасение

Во время обстрела все жители Елизаветовки прятались в подвалы. Их даже обустроили так, чтобы можно было пересидеть несколько часов и даже поспать.

— Как-то началась бомбежка, я не успела добежать до подвала. Еще до войны у нас поставили телефонные столбы. Они такие гладенькие-гладенькие. И была у нас забава: бежишь, как схватишься за столб, так крутанешься, что тебя аж вверх поднимет. Так вот, не успела я попасть в подвал, бегу, и как схватилась за этот столб, крутанулась, а у меня полруки плоти до сухожилий вырвало. За мной бежала маленькая собачка. Сгоряча я добежала до подвала, но не успела открыть дверь — упала и потеряла сознание. Никого нет — все попрятались. Собачка была рядом со мной, она всю руку мне вылизала, пока я без сознания находилась. Когда бабуся уже вышла и увидела, что я лежу, быстренько меня схватила и отнесла в госпиталь. Врачи тогда сказали, что собака меня спасла — зализала рану. Потом шесть месяцев я была без левой руки. А я левша, так меня научили работать правой рукой.

Автор видео Галина Панчева



Первый класс провела на печи

Небольшая часть, которая охраняла жителей Елизаветовки, ушла после того, как немцев отогнали от Сталинграда. Всех детей собрали и отправили в школу. Тоня пошла в первый класс. Наступил голод и холод. Пока стояли наши войска в селе, такого не было, заверила Антонина Алексеевна. На полях было все разбито, плодородный слой земли сгорел от постоянных залпов «катюш».

— Собрали нас в школу, а мы кто в чем. Ни одеть, ни обуть. Никаких тетрадей и ручек. На газетах и книгах писали. Делали чернила из сажи и свеклы. Из больших гильз сооружали лампы. Фитиль из старых шинелей, в гильзу заливали горючее — и лампа для чтения готова. В первом классе я прочитала всю ботанику за 5 класс.

Автор видео Галина Панчева



В 1 класс Тоня пошла подготовленной — умела считать, читать, писать. Научил старший брат. Поэтому, чтобы девочка не мешала заниматься другим ученикам, учительница каждый день отправляла ее на печь. Так на печи и сидела целый год, смеется Антонина Алексеевна.

Автор видео Галина Панчева



Не судьба стать москвичкой

Алексей Ремаренко вернулся с войны 15 мая 1945 года. Через год у Тони появилась еще одна сестренка. Но сразу после ее рождения отец ушел из семьи и уехал в Москву. Послевоенные годы были очень тяжелыми. Обожженная войной земля не давала плодов. Все, что рождалось, так это желуди в реликтовом дубовом лесу. Каждый день мама Тони собирала их по четыре ведра и обменивала на небольшое количество ряженки. Иногда желуди растирали в муку и пускали ее на еду. Так семья и выживала в голодное послевоенное время.

Тоня была любимицей отца. Она уже училась в Павловском педучилище, когда папа позвал ее жить к себе. Матери это предложение понравилось — все ж кормить на один рот меньше. И Тоня поехала в столицу. В первый же день попала в переделку. С голодухи съела целых семь упаковок мороженого. К вечеру подскочила температура до 40 градусов. Кое-как выкарабкалась из горячки. В Москве, в отличие от Елизаветовки, жилось сытно. Отец получал неплохие деньги и дочери ни в чем не отказывал. Но Тоне не суждено было стать москвичкой. Отца часто не бывало дома по вечерам, а в его комнате жил еще и парень. Девушка посчитала, что находиться в подобной ситуации ей не подобает, так уж воспитала строгая мама, и поехала назад домой. Ее приезду не слишком-то были рады. Тоня устроилась на работу. Девушка понимала, что без профессии в жизни придется нелегко, поэтому решила опять поступать в педучилище. Но мать была против. Чтобы содержать их семью, старшей дочери необходимо было работать. Тоня нашла выход из положения. Она принесла в суд исполнительный лист на алименты с отца и устроила настоящую мелодраму со слезами. Сотрудники суда помогли оформить все необходимые документы.

Жизнь во Сне и наяву

Благодаря тому, что семья была обеспечена алиментами, девушка смогла поступить в педучилище, которое благополучно окончила в 1955 году. Она получила диплом учителя физической культуры, паспорт и распределение в Красноярский край. Несколько лет она жила и работала в Сне. Сон, так называлась станция, куда попала по направлению. Здесь Антонина встретила свою вторую половинку. И замужество ее произошло на станции Сон, как во сне. Парень, только начавший ухаживать за ней, однажды позвал погулять на пять минут. Но вместо этого привел домой к матери и другим родственникам, где ее начали сватать.

— Скажи он мне об этом сразу, я никуда не пошла бы, отказалась бы от замужества. А он поступил хитро. Начали сватать — я в отказ, он меня на улицу вывел и начал уговаривать. Постояла я, подумала. Он парень очень красивый, а я некрасивая, хоть дети получатся красивые. Согласилась. Он даже за вещами меня не отпустил. Тут же нашел лошадь с телегой и сам съездил за моими вещами. На следующий день мы зарегистрировались.

Вскоре семья Ковалевых переехала в Очуры. Сюда Антонина «перетащила» маму и сестер. В богатом немецком поселке супруги жили довольно долго до того, как основаться в Саяно-Горске. А уже в 1999 году Ковалевы из Саяно-Горска приехали в Бердск, чтобы жить рядом со своей единственной дочерью. Антонина Алексеевна похоронила любимого мужа восемь лет назад. Но не осталась одинокой. У нее есть дочь, две внучки, подрастают двое правнуков. 29 мая Антонине Алексеевне исполнилось 84 года.