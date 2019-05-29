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Инсценировал ограбление на 190 тыс. рублей с газовым баллончиком инкассатор из Бердска

Подельник распылив бердчанину в лицо газовый баллончик, забрал брезентовые мешки с инкассируемыми деньгами. А потом «потерпевший» заявил в полицию о нападении.

29.05.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Инсценировал ограбление на 190 тыс. рублей с газовым баллончиком инкассатор из Бердска

В Новосибирске завершено расследование уловного дела по факту кражи, совершенной группой лиц, и заведомо ложного доноса о совершении преступления

Следователем Управления МВД России по городу Новосибирску завершено расследование уголовного дела по факту кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору и заведомо ложного доноса о совершении преступления (п. «а» ч.2 ст. 158, ч.1 ст.306 УК РФ). Об этом сегодня, 29 мая, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

Предварительным следствием установлено, что в феврале 2019 года 30-летний новосибирец договорился об инсценировки преступления со своим знакомым 28-летнем жителем Бердска, занимающимся охраной денежных средств, инкассируемых с магазинов.

По предварительной договоренности мужчина приехал к торговой точке, расположенной в Ленинском районе города, куда через несколько минут приехал автомобиль охранного предприятия. Дождавшись, когда соучастник преступления остался в машине один, обвиняемый инициировал нападение, распылив ему в лицо газовый баллончик, забрал брезентовые мешки с инкассируемыми денежными средства на сумму около 188 тысяч рублей и скрылся.

Вернувшемуся в автомобиль напарнику, потерпевший сообщил, что на него напали неизвестные и похитили денежные средства, аналогичная информация была передана в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области и отдела полиции №7 «Ленинский» Управления МВД России по городу Новосибирску установили, что грабеж был сымитирован «нападавшим» и «потерпевшим» с целью завладения перевозимыми денежными средствами.

При проведении обысков по местам проживания 28-летнего и его 30-летнего подельника, выполнявшего роль грабителя, были обнаружены похищенные деньги и газовый баллончик. Оба гражданина сознались в совершенном преступлении. Фигурантам предъявлено обвинение по п. «а» ч.2 ст.158 УК РФ и ч.1 ст.306 Уголовного кодекса РФ и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлено в суд для рассмотрения по существу.


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