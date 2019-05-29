Один дома: Не отвечал на звонки и стук в дверь 7-летний ребенок в Бердске

Оперативный дежурный службы «112» передал днем 28 мая сообщение в поисково-спасательный отряд (ПСО), базирующийся в Бердске, что в доме №33 по ул. Ленина срочно требуется деблокироть входную дверь. В квартире находится 7-летний мальчик. Он не отвечает на стук и звонки в дверь. Его мама не может попасть в квартиру, так как дверь заперта изнутри. Бердчанка в панике.

На вызов отправились четверо сотрудников ПСО. Они деблокировали дверь и вошли в квартиру. С мальчишкой ничего плохого не произошло, он просто крепко спал, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Сергей Козин. Ребенка передали матери.