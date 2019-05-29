Потратят 150 млн рублей на реконструкцию стадиона «Авангард» в Бердске

О реконструкции стадиона «Авангард» рассказала директор отдела физической культуры и спорта Светлана Ашихмина депутатам Бердска вчера, 28 мая.

Так, министерство физкультуры и спорта Новосибирской области предложило изъять земельный участок из собственности Бердска и передать его во временное пользование в правительство региона. После этого новый владелец земли спроектирует объект, разыграет конкурсы и аукциона, построит новые трибуны и подтрибунные помещения, а после — вернет реконструированный стадион бердской власти.

— В последний технической документации мы указали, что нам нужно футбольное поле, легкоатлетические дорожки и самое главное — подтрибунные помещения, в структуры которых входят вспомогательные помещения. Не только раздевалки и душевые, но и спортивные площадки. То есть сектора, пускай и небольшие, но в которые могут зайти дети в зимнее время года. Мы предусмотрели там наличие лыжной базы, чтобы сохранить историю комплекса, соединить Микрорайон с центром города, — рассказала Светлана Ашихмина.

Спортсмены надеются увидеть в обновленном «Авангарде» легкоатлетический круг с виражами на расстоянии 60 метров, тренажерный зал, сектор для отделения велоспорта. Есть сектора и для ГТО, площадки для игровых видов спорта с ограждениями.

На последнем совещании в Минспорте специалисты областного УКСа озвучили, что все планы бердской власти воплотятся в реальность в обновленном «Авангарде». Но для этого придется увеличить финансирование — 3 млн рублей, которые сейчас заложены из областного бюджета на реконструкцию стадиона, не хватает. На строительство потребуется еще порядка 2,5 млн рублей. Этот вопрос уже решается.

Стоит отметить, что «Авангард» — это единый объект. Но земля под административным здание останется за Бердском. кроме того, реконструкция стадиона стоит в наказах избирателей. Ссылаясь на законодательную базу участок новому собственнику отдадут пустой, без каких-либо конструкций и даже асфальта. Все работы по сносу произведены.

-Часть денег доведена до подрядчика, а другая нет. Хочется сказать отдельное спасибо ИП Голубеву за демонтаж старых конструкций. Он сработал в долг. В этом году выделенные 3 млн рублей потратят на проектирование объекта. Они ждали согласованного техзадания, фигурировал а предположительная цифра — 70- 85 млн рублей. Техническое задание обсчитали и строительство обойдется примерно в 150 млн рублей. В правительстве предупредили, что возможно поэтапное строительство. Мы на него, разумеется, согласны. Первым этапом, скорее всего, будет футбольное поле и легкоатлетические дорожки, следующим этапом станут — подтрибунные помещения, — резюмировала Ашихмина.