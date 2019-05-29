Запер маму на балконе полуторагодовалый малыш в Бердске

Звала на помощь соседей с балкона четвертого этажа жительница Бердска. Она не могла открыть балконную дверь, чтобы попасть в квартиру. Хорошо, что кто-то из жильцов дома услышал ее крики и позвонил в поисково-спасательный отряд (ПСО).

Вечером 28 мая в доме на ул. Новосибирской в Новом поселке бердчанка вышла на балкон, а ее 1,5-летний сын закрыл балконную дверь на шпингалет, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Сергей Козин. У матери не было с собой мобильного телефона, поэтому вызвать какие-либо службы она не могла. Стала кричать и звать соседей, хорошо еще, что они ее вскоре услышали и позвонили спасателям.

На место прибыли двое сотрудников ПСО. С помощью аварийно-спасательного инструмента, они деблокировали входную дверь и вошли в квартиру. Открыли балконную дверь и передали малыша матери. Когда у бердчанки спросили, как вел себя мальчик, пока она находилась на балконе, та ответила, что сын не испугался, напротив, бегал и веселился, видя, как она просит его открыть дверь, отметил Козин.