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РПЦ назвала спонсоров: строят по три храма в сутки «Норникель» и «Лукойл»

В патриархате назвали компании, которые оплачивают строительство храмов и добавили, что меценатство всегда было «исторической традицией» в России.

29.05.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
РПЦ назвала спонсоров: строят по три храма в сутки Норникель и Лукойл

В Бердске построено три православных храма

Средства на строительство храмов выделяют многие крупные компании, включая «Норникель», «Фосагро» и ЛУКОЙЛ, заявил представитель главы РПЦ. Ранее Патриарх Кирилл говорил, что церковь строит «по три храма в сутки».

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков назвал компании, которые оплачивают строительство храмов и добавил, что меценатство всегда было «исторической традицией», передает «РИА Новости».

«Это частные пожертвования компаний, это не деньги, которые кто-то ворует. «Норникель», «Фосагро», ЛУКОЙЛ, почти все крупные компании чувствуют свою ответственность», — сказал он на пресс-конференции и добавил, что без помощи бизнеса храмы бы не строились.

Так, Волков напомнил, что в «Фосагро» помогли отреставрировать русский кафедральный собор в Лондоне, а «Транснефть» участвовала в строительстве храма Всех святых в Страсбурге.

26 мая, после освящения храма в Страсбурге патриарх Кирилл заявил, что люди «вынесли урок» из времен СССР и поняли, что «без Бога невозможно построить счастливую жизнь». «Потому и строим по три храма каждые сутки», — сказал он. «И не оттого, что у нас слишком много денег и не знаем, куда их потратить», — добавил глава РПЦ. По его словам, за десять лет было построено 30 тыс. церквей.

В середине мая в Екатеринбурге прошла серия несогласованных акций протеста, участники которых выступали против строительства храма в сквере у Театра драмы. Демонстрации начались после того, как место строительства обнесли заборов. Акции сопровождались задержаниями, 16 мая полиция сообщала о 70 задержанных.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, сказал, что храм должен объединять, а не разобщать и заявил, что простым способом решить проблему является проведение опроса.

Опубликованный 22 мая опрос ВЦИОМ показал, что против строительства храма в сквере у Театра драмы выступают 74% екатеринбуржцев, за — только 10%. После этого губернатор региона Евгений Куйвашев предложил перенести место строительства, но мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что для принятия решения нужно опираться на опрос, который будут проводить власти города.

Источник: РБК


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    НВР — Храмов много не бывает, потому что денег много не бывает — Святая истина!

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  2. Андрей

    Кто обвинял РПЦ, что она строит церкви за счет бюджета? Получите и распишитесь- строят за наш счет. «Меценаты» спонсируют строительство, пожертвованные суммы включают в конечную стоимость продукции. А мы возмещаем. И татары тоже.

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