Бедных станет больше: Рухнут реальные доходы россиян в 2019 году

Реальные располагаемые денежные доходы россиян вопреки ожиданиям властей продолжат падение и в 2019 году, считают экономисты ВШЭ и РАНХиГС. Предпосылок для роста реальных доходов на сегодняшний день нет, заключили эксперты в ходе прошедшего 28 мая заседания экономического клуба ФБК Grant Thornton «О реальных доходах россиян».

«Рост доходов населения — это то, ради чего существует экономика. Более важной цели, чем рост благосостояния народа, в сущности, нет», — сказала директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. Однако реальные доходы граждан падали на протяжении 2014–2017 годов, в 2018 году они показали околонулевой рост — на 0,1%, следует из данных Росстата по новой, недавно утвержденной методике расчета показателя. С 2013 года реальные доходы упали на 8,3%, согласно новой методике (по прежней методологии падение достигало 10,9%).

Минэкономразвития ожидает увеличения показателя реальных доходов населения на 1% в 2019 году. Одна из девяти национальных целей развития до 2024 года, поставленных президентом в майском указе, — добиться устойчивого роста реальных доходов россиян. Однако контрольные цифры выполнения этой цели не заданы, и что будет считаться устойчивым ростом, не ясно.

Почему реальные доходы продолжат падение

В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат. Во втором квартале негативная тенденция сохранится, считает директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев.

«Весной прошлого года были президентские выборы, накачка бюджетного сектора с целью выполнения майских указов 2012 года. Это предопределяет то, что во втором квартале 2019 года, как минимум, негативная тенденция сохранится», — сказал Николаев. Перспективы на улучшение динамики во втором полугодии совершенно не очевидны, поскольку сохраняются глобальные риски для российской экономики, в частности падение цен на нефть и введение новых санкций против России. «Ждать роста реальных располагаемых денежных доходов населения в 2019 году нам не стоит», — заключил экономист.

Факторов для роста реальных доходов граждан сегодня нет, согласна Малева. По ее словам, увеличение или уменьшение значения показателя на 1% находится в пределах статистической погрешности, а чтобы говорить о реальном росте, нужны значения прироста в 3–4%. «Все, что касается роста реальных доходов и зарплат менее 3–4%, — это разговор о пустом», — подчеркнула она.

«Если экономика не растет, а она не растет уже много лет, то никаких оснований рассчитывать, что реальные доходы будут расти, конечно, у нас нет», — заключил директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон. В первом квартале текущего года рост ВВП резко замедлился до 0,5% после 2,7% в четвертом квартале 2018 года. Минэкономразвития ожидает, что рост экономики в 2019 году составит 1,3%.

Почему бедность в 2019 году не уменьшится

По итогам 2018 года уровень бедности, то есть доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, сократился на 0,3 п.п. и составил 12,9%. Таким образом, за чертой бедности живут 18,9 млн человек по состоянию на конец прошлого года. Согласно майскому указу президента правительство должно добиться снижения уровня бедности в два раза к 2024 году, то есть до 6,6% от всего населения.

Главные причины снижения показателя в прошлом году — повышение зарплат бюджетников (врачей, педагогов, научных работников и др.) перед выборами президента и увеличение МРОТ до прожиточного минимума, сказала Малева.

В 2019 году уровень бедности должен снизиться до 12% по плану правительства. Однако на 2019 год не запланировано реализации столь же значимых мер, поэтому уровень бедности не снизится, продолжила Малева. «Насколько я понимаю, мы таких акций каждый год проделывать не можем и не будем, поэтому уровень бедности 12,9% таким и останется», — подчеркнула директор института РАНХиГС.

Прогноз Счетной палаты

В 2019 году доходы россиян продолжат сокращаться, предупредила в мае Счетная палата по итогам анализа исполнения бюджета за первый квартал года. Чтобы обеспечить хотя бы минимальный рост реальных доходов на 0,1% по итогам года, во втором—четвертом кварталах доходы должны расти не меньше, чем на 1% за квартал. Для того чтобы выйти на рост показателя в 1%, как заложило в прогнозе Минэкономразвития, потребуется ежеквартальный рост выше 2%.

Аудиторы также прогнозируют невыполнение годовой цели по снижению уровня бедности в 2019 году. При значительных мерах поддержки снижение уровня бедности в 2018 году составило только 0,3 п.п., и дальнейшее сокращение в 2019 году на 2,4 п.п. представляется маловероятным, заключили в Счетной палате.

Вопросы к методикам Росстата

В марте Росстат представил новую методику расчета денежных доходов и расходов населения, которая заменила собой методику, действовавшую с 1996 года. Новая методика существенно увеличила долю зарплат в структуре доходов (с 41 до 55%, по данным за 2017 год) за счет добавления показателей зарплат в неформальном секторе. Доля ненаблюдаемых доходов была снижена с 26 до 11,5%. Доходы от продажи иностранной валюты были исключены из расчета.

Впрочем, новая методика принципиально не изменила расчет денежных доходов населения и динамику показателя, отметил Гимпельсон. При этом Росстат до сих пор не представил перерасчет показателя бедности по новой методике, указала Малева.

В структуре доходов населения самую большую долю занимает оплата труда (66,2% на 2018 год), но, по словам Гимпельсона, полноценной статистики зарплат в России сегодня нет. Росстат ежемесячно предоставляет информацию о динамике оплаты труда на крупных и средних предприятиях, где работают 32 млн человек из 75 млн экономически активного населения. Соответственно, зарплата 43 млн россиян госстатистикой не учитывается, заключил Гимпельсон.

Источник: РБК