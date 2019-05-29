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Что такое спортивный тейп и особенности его применения

Занятия профессиональным спортом связаны с риском получения травм, растяжения связок и вывиха суставов.

29.05.2019 Нет комментариев
 
Что такое спортивный тейп и особенности его применения
Для предупреждения травм, снижения нагрузок на суставы и ускорения процессов восстановления тканей в местах повреждений используются спортивные тейпы. Что это такое и как правильно пользоваться продукцией для тейпирования?

Спортивный тейп — это эластичная лента из хлопка или другого гипоаллергенного материала с нанесенным клеящим составом. По своим характеристикам лента максимально приближена к свойствам кожи человека, поэтому она практически не ощущается на теле, но исправно выполняет свои функции. Изделия позволяют коже дышать, хорошо отводят влагу и не сковывают движения, оказывают терапевтическое действие на протяжении нескольких дней.

Применение тейпов в спорте

В последнее время наблюдается тенденция профилактики, лечения и восстановления после спортивных травм нетрадиционными способами, один из которых кинезиотейпирование. Спортивные тейпы необходимы для эффективных тренировок перед соревнованиями. Они помогут в тех случаях, если, несмотря на полученные травмы, нет времени на реабилитацию и необходимо продолжать интенсивные занятия. Использование эластичных лент оказывает следующее действие:

    • расслабляют и снимают напряжение в уставших мышцах после физических нагрузок;
    • уменьшают боль и останавливают воспалительные процессы в травмированной области;
    • предупреждают появление отеков, растяжений и травм.

Особенности использования спортивных тейпов

Для эффективного применения тейп кинезио продукции необходимо правильно выбирать места для крепления лент с учетом анатомического расположения мышц и связок. Расслабляющий эффект достигается за счет равномерного распределения нагрузки между лентой и сухожилиями, обратное действие происходит благодаря повышению стабильности конечности или участка тела.

Как выбирать тейпы

При выборе тейпов важно обращать внимание на качество материала, размеры и плотность ленты, степень эластичности, дату производства и бренд изготовителя. Основным критерием качества изделий является материал. Желательно покупать натуральные тейпы из 100% хлопка. Такие ленты являются оптимальным вариантом по параметрам прочности, упругости, гигроскопичности и эластичности.

Также имеет значение состав клеевой основы. Высокими адгезивными свойствами обладает акриловый клей. Тейпы на акриловой основе можно использовать даже для плавания в бассейне, они надежно прикрепляются к телу, не боятся хлорированной и соленой воды. При покупке ленты важно обратить внимание на дату ее производства, так как по истечении срока хранения свойства клея могут измениться и изделия станут непригодны к использованию. Спортивные тейпы предлагаются в рулонах, различаются шириной и длиной ленты. Размеры подбираются в зависимости от участка тела и специфики применения изделий.

Источник: bbtape.ru

 

 


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