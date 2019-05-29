Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

Сегодня, 29 мая, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №19/2019.

В номере вы прочтете:

1. Экс-директорам КБУ и РКЦ дали по 3 года условно за ущерб в 9,6 млн рублей.

2. Сломал руку врачу, пытаясь забрать документы, супруг роженицы.

3. Выпускники-2019 прощаются со школой.

4. Ради парковки рубят елки в центре Бердска.

5. За отсутствие горячей воды обещают вернуть деньги.

6. Бердским дачникам дешевле вывозить мусор без регоператора.

7. 96-летней фронтовичке дадут 1,6 млн рублей на покупку благоустроенной квартиры.

8. После закрытия касс РКЦ платят онлайн за коммуналку бердчане.

9. Строить жилье негде и некому в Бердске.

10. Приказ о передаче земель городу подписывает Минобороны.

11. Ядовитый борщевик наступает на бердские дачи.

12. Отключили газ за долги в 4-этажке.

13. Какие прививки можно ставить взрослым.

14. Выставка о расстрелянном в 1937 году фотографе открылась в музее Бердска.

15. «Выпускной альбом-2019» — опубликованы фото всех 11-классов бердских школ.

На обложке — Напал на врача ради спасения жены.

Газету можно купить в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб». Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 15 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru