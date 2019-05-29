КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2х ком. 89137154330 Светлана
Продам 1-ю
Продам 3-ю
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам квартиру 89137100859, 89529084661
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

Домашнее насилие назвал полезным каждый 10-й мужчина в России

Всегда готов: перед купальным сезоном проверили спасательный отряд Бердска

Вора в законе впервые арестовали в России по статье о лидерах ОПГ

Жалобы на медуслуги обязали проверять страховые компании по ОМС

Выпускной альбом-2019: Фото всех 11-х классов опубликованы в газете «Курьер. Среда. Бердск»

Насмерть разбилась маленькая девочка на заброшенной стройке в Новосибирске

Защиты у Бастрыкина после нападения на врача в Бердске просят доктора Новосибирской области

Телеведущий Соловьев обозвал «козлищами» противников храма в Екатеринбурге

Бедность: Денег хватает только на еду и одежду половине российских семей

Последние комментарии

Май 2019
M T W T F S S
« Apr    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

Опубликованы фото всех 11-х классов бердских школ «Выпускной альбом-2019». Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 15 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru.

29.05.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

Курьер. Среда. Бердск №19 от 29 мая

Сегодня, 29 мая, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №19/2019.

В номере вы прочтете:

1. Экс-директорам КБУ и РКЦ дали по 3 года условно за ущерб в 9,6 млн рублей.

2. Сломал руку врачу, пытаясь забрать документы, супруг роженицы.

3. Выпускники-2019 прощаются со школой.

4. Ради парковки рубят елки в центре Бердска.

5. За отсутствие горячей воды обещают вернуть деньги.

6. Бердским дачникам дешевле вывозить мусор без регоператора.

7. 96-летней фронтовичке дадут 1,6 млн рублей на покупку благоустроенной квартиры.

8. После закрытия касс РКЦ платят онлайн за коммуналку бердчане.

9. Строить жилье негде и некому в Бердске.

10. Приказ о передаче земель городу подписывает Минобороны.

11. Ядовитый борщевик наступает на бердские дачи.

12. Отключили газ за долги в 4-этажке.

13. Какие прививки можно ставить взрослым.

14. Выставка о расстрелянном в 1937 году фотографе открылась в музее Бердска.

15. «Выпускной альбом-2019» — опубликованы фото всех 11-классов бердских школ.

На обложке — Напал на врача ради спасения жены.

Газету можно купить в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб». Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 15 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru

 


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Что такое спортивный тейп и особенности его применения Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск» Домашнее насилие назвал полезным каждый 10-й мужчина в России

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 3000 рублей на услуги по оформлению Автокредита!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика