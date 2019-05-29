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В 45,8 тыс. рублей оценили власти квадратный метр жилья в Бердске

Расчет сделали для предоставления субсидий молодым семьям на покупку или строительство жилья. В реальности бердские квартиры стоят дороже.

29.05.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой 19 коммент.
 
В 45,8 тыс. рублей оценили власти квадратный метр жилья в Бердске

В Бердске еще немного строят жилье

И. о. мэра Бердска Владимир Захаров 27 мая подписал постановление, которым установил среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на II квартал 2019 года на территории города. Квадрат жилплощади оценен в 45 802 рубля.

Цена квадратного метра жилья устанавливается для расчета социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья и их использования по федеральной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Как сказано в постановлении, контроль за исполнением постановления возложен на замглавы по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова.

Как показывает анализ рынка недвижимости, «муниципальная стоимость» квадрата жилой площади существенно занижена. Самые дешевые квадратные метры в 4-комнатных квартирах — чуть выше 47 тыс. рублей. Самые популярные одно- и двухкомнатные стоят 51-53 тыс. за квадрат.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», строительный рынок в городе серьезно обвалился — власть не предоставляла стройплощадок уже 4 года.


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(19) Комментариев

  1. Гы

    >строительный рынок в городе серьезно обвалился — власть не предоставляла стройплощадок уже 4 года

    А как же Ж/М Кутузовский?

    Thumb up 5 Thumb down 0

    • Аноним

      а еще МИКРОРАЙОН «ПОЭЗИЯ» на Южном.

      Кстати, пока некоторые Южане чего то там протестуют, дом то 10-этажный давно строится: и проект утвержден и все согласовано. Вот и к чему этот хайп был?

      Thumb up 6 Thumb down 3

      • Аноним

        Этот микрорайон утвержден несколько лет тому назад. Хайп по поводу другого места.

        Thumb up 3 Thumb down 4

        • Аноним

          И название он в обиходе имел Солнечный микрорайон. Теперь стал поэзия. И первый дом строится — №1 А.С. Пушкин.

          Thumb up 5 Thumb down 0

        • Аноним

          «Хайп по поводу другого места.»
          Не лукавьте: когда устраивали митинг, то говорили «против 9-этажек»
          На вопрос: откуда возле будущей школы 9-этажки, аккуратно говорили что митинг сразу про 2 участка, и 9-этажки как раз в этой ПОЭЗИИ.
          А возле школы 3-х этажки обычные, которые на самом то деле не особо выше некоторых домов на Южном и проблемы вообще не несут.

          Thumb up 2 Thumb down 4

          • Аноним

            Это вы не лукавьте. А то приплетете ещё что-нибудь. Так получится, что жители Южного митингуют против любого строительства в городе.
            И если по-вашему, чего они ждали то? Котлован ещё в прошлом году стоял. А место уже несколько лет забронировано. Еще до того, как там коттеджи строить начали.

            Thumb up 2 Thumb down 5

            • Аноним

              «Митингующие сначала развернули плакаты «Строят 9 этажей» вместо частных домов»
              http://www.kurer-sreda.ru/2019/05/18/426147-osvistali-protivnika-parka-na-mitinge-protiv-stroitelstva-vysotok-v-yuzhnom-berdska

              А вот комментарий известного «южного» активиста Владимира Ильича из этой темы:
              «В теме митинга было заявлено два вопроса:
              1. Парк
              2. Строительство многоэтажных домов на 18 и 19 кварталах Южного — это между 17 кварталом и поселком Боровой.
              Там закладывают 15 девятиэтажных домов — продолжение Космического до Белокаменного. Есть небольшие договорённости с застройщиком, поэтому этот вопрос сняли с темы, но предложили всем прийти на публичные слушания по данной застройке 11.06.2019 в 16.00 в Администрацию города Бердска.»

              Вот про второй пункт я и написал. С чем вы не согласны?

              Thumb up 3 Thumb down 2

              • Аноним

                Митинг то состоялся все-таки по какому вопросу?
                И я просто удивляюсь, чего ждали люди? Район между ул. Солнечной и ул. Салаирской был зарезервирован под строительство многоэтажного микрорайона много лет назад. Почти тогда, когда начали строить Космический. Чего не митинговали то? Ждали, что само рассосется?

                Thumb up 3 Thumb down 2

              • Аноним

                Комментариям я мало верю. Тем более какого то там мне неизвестного Ильича. Официальной информации не видела.

                Thumb up 1 Thumb down 3

              • Аноним

                Владимира Ильича надо спросить, про какие такие договоренности с застройщиков он имел в виду вообще.

                Как по мне, так тему 9-этажек для красного словца притянули: там и ВЫСОТИЩА, и сваи, и грунтовые воды… а против 3-х этажек митинговать сложно — не шибко отличаются от других домов то вокруг

                Thumb up 3 Thumb down 1

            • Аноним

              «Так получится, что жители Южного митингуют против любого строительства в городе.»
              Против любого строительства многоквартирных домов на Южном — так корректней.

              Thumb up 3 Thumb down 1

              • Аноним

                Люди на Салаирской купили землю, построились, зная, что там будут многоэтажные дома, а теперь выступают против?

                Thumb up 3 Thumb down 3

              • Аноним

                Ну во первых, далеко не все люди интересуются кадастровыми картами и планами, хотя стоило бы. Здесь как бы все просто: сами себе злобные буратины, но им ведь все равно обидно.

                Ну а во-вторых, какая разница почему — это не мешает быть ПРОТИВ 8)

                Thumb up 2 Thumb down 3

              • Аноним

                Я не вижу смысла этих их «против» сейчас. Раньше надо было, гораздо раньше. И головой думать, выбирая места себе для жилья.

                Thumb up 3 Thumb down 2

          • Аноним

            И потом. Активным участником митинга против застройки парковой зоны в районе школы на Южном была известная депутат Белова. А вы что, думаете она против своего хозяина поперла? Ну, против того, кто Поэзию строит. :-D

            Thumb up 2 Thumb down 4

  2. Аноним

    «В 45,8 тыс. рублей оценили власти квадратный метр»

    «В реальности бердские квартиры стоят дороже.»
    «Самые популярные одно- и двухкомнатные стоят 51-53 тыс. за квадрат.»

    Разве?
    Смотрю дом КОСМИЧЕСКАЯ, 9, с датой окончания строительства: 30 сентября 2019г:
    — 1 комнатная 31,41 м2 — 1 400 000 руб.
    Получается 44,57 тыс. рублей
    — 2 комнатная 76,06 м2 — 3 200 000
    выходит 42 тысячи за квадрат
    И это далеко не самый дорогой дом: у известного застройщика на Зеленом острове еще дешевле.

    Конечно, может администрация считала квартиры сразу с ремонтом, ну а почему тогда не еще и с мебелью и бытовой техникой сразу?
    Нормально оценили, и даже слишком.
    При таком расчете получатели субсидий в шоколаде.

    Thumb up 5 Thumb down 2

    • Бармалей

      Купите, а потом попробуйте продать по этой цене, не выйдет. Дороже 40 в Бердске вообше продать не реально. Не едут сюда миллионеры.

      Thumb up 3 Thumb down 5

      • Аноним

        Ну застройщик же продает по указанной цене. к сдаче свободных квартир вообще то не остается.
        Так что у вас, Бармалей, какие то проблемы другого рода видать ;)

        Thumb up 5 Thumb down 3

        • Бармалей

          Посмотрите белокаменный, где там 40? 40 это стоЯт в продаже, а там самые маленькие квартиры. А стоЯть и продваться это разные вещи. Ликвидный центр, где цена 40? И заметьте это только предлодения, а реальная сумма сделок меньше. И чтобы продать за за 40 нужно вложить 7-10 тр в кв метр. Продать реально по такой цене только бюджету, а кто продавец? А продавец всем известный, заслуженый и тд итп, всем известный за пределами, а может и дальше тов. Г…… Но это и может лучше, бараков в городе почти не осталось.

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