В 45,8 тыс. рублей оценили власти квадратный метр жилья в Бердске

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А как же Ж/М Кутузовский?
5 0
а еще МИКРОРАЙОН «ПОЭЗИЯ» на Южном.
Кстати, пока некоторые Южане чего то там протестуют, дом то 10-этажный давно строится: и проект утвержден и все согласовано. Вот и к чему этот хайп был?
6 3
Этот микрорайон утвержден несколько лет тому назад. Хайп по поводу другого места.
3 4
И название он в обиходе имел Солнечный микрорайон. Теперь стал поэзия. И первый дом строится — №1 А.С. Пушкин.
5 0
«Хайп по поводу другого места.»
Не лукавьте: когда устраивали митинг, то говорили «против 9-этажек»
На вопрос: откуда возле будущей школы 9-этажки, аккуратно говорили что митинг сразу про 2 участка, и 9-этажки как раз в этой ПОЭЗИИ.
А возле школы 3-х этажки обычные, которые на самом то деле не особо выше некоторых домов на Южном и проблемы вообще не несут.
2 4
Это вы не лукавьте. А то приплетете ещё что-нибудь. Так получится, что жители Южного митингуют против любого строительства в городе.
И если по-вашему, чего они ждали то? Котлован ещё в прошлом году стоял. А место уже несколько лет забронировано. Еще до того, как там коттеджи строить начали.
2 5
«Митингующие сначала развернули плакаты «Строят 9 этажей» вместо частных домов»
http://www.kurer-sreda.ru/2019/05/18/426147-osvistali-protivnika-parka-na-mitinge-protiv-stroitelstva-vysotok-v-yuzhnom-berdska
А вот комментарий известного «южного» активиста Владимира Ильича из этой темы:
«В теме митинга было заявлено два вопроса:
1. Парк
2. Строительство многоэтажных домов на 18 и 19 кварталах Южного — это между 17 кварталом и поселком Боровой.
Там закладывают 15 девятиэтажных домов — продолжение Космического до Белокаменного. Есть небольшие договорённости с застройщиком, поэтому этот вопрос сняли с темы, но предложили всем прийти на публичные слушания по данной застройке 11.06.2019 в 16.00 в Администрацию города Бердска.»
Вот про второй пункт я и написал. С чем вы не согласны?
3 2
Митинг то состоялся все-таки по какому вопросу?
И я просто удивляюсь, чего ждали люди? Район между ул. Солнечной и ул. Салаирской был зарезервирован под строительство многоэтажного микрорайона много лет назад. Почти тогда, когда начали строить Космический. Чего не митинговали то? Ждали, что само рассосется?
3 2
Комментариям я мало верю. Тем более какого то там мне неизвестного Ильича. Официальной информации не видела.
1 3
Владимира Ильича надо спросить, про какие такие договоренности с застройщиков он имел в виду вообще.
Как по мне, так тему 9-этажек для красного словца притянули: там и ВЫСОТИЩА, и сваи, и грунтовые воды… а против 3-х этажек митинговать сложно — не шибко отличаются от других домов то вокруг
3 1
«Так получится, что жители Южного митингуют против любого строительства в городе.»
Против любого строительства многоквартирных домов на Южном — так корректней.
3 1
Люди на Салаирской купили землю, построились, зная, что там будут многоэтажные дома, а теперь выступают против?
3 3
Ну во первых, далеко не все люди интересуются кадастровыми картами и планами, хотя стоило бы. Здесь как бы все просто: сами себе злобные буратины, но им ведь все равно обидно.
Ну а во-вторых, какая разница почему — это не мешает быть ПРОТИВ
2 3
Я не вижу смысла этих их «против» сейчас. Раньше надо было, гораздо раньше. И головой думать, выбирая места себе для жилья.
3 2
И потом. Активным участником митинга против застройки парковой зоны в районе школы на Южном была известная депутат Белова. А вы что, думаете она против своего хозяина поперла? Ну, против того, кто Поэзию строит.
2 4
«В 45,8 тыс. рублей оценили власти квадратный метр»
«В реальности бердские квартиры стоят дороже.»
«Самые популярные одно- и двухкомнатные стоят 51-53 тыс. за квадрат.»
Разве?
Смотрю дом КОСМИЧЕСКАЯ, 9, с датой окончания строительства: 30 сентября 2019г:
— 1 комнатная 31,41 м2 — 1 400 000 руб.
Получается 44,57 тыс. рублей
— 2 комнатная 76,06 м2 — 3 200 000
выходит 42 тысячи за квадрат
И это далеко не самый дорогой дом: у известного застройщика на Зеленом острове еще дешевле.
Конечно, может администрация считала квартиры сразу с ремонтом, ну а почему тогда не еще и с мебелью и бытовой техникой сразу?
Нормально оценили, и даже слишком.
При таком расчете получатели субсидий в шоколаде.
5 2
Купите, а потом попробуйте продать по этой цене, не выйдет. Дороже 40 в Бердске вообше продать не реально. Не едут сюда миллионеры.
3 5
Ну застройщик же продает по указанной цене. к сдаче свободных квартир вообще то не остается.
Так что у вас, Бармалей, какие то проблемы другого рода видать
5 3
Посмотрите белокаменный, где там 40? 40 это стоЯт в продаже, а там самые маленькие квартиры. А стоЯть и продваться это разные вещи. Ликвидный центр, где цена 40? И заметьте это только предлодения, а реальная сумма сделок меньше. И чтобы продать за за 40 нужно вложить 7-10 тр в кв метр. Продать реально по такой цене только бюджету, а кто продавец? А продавец всем известный, заслуженый и тд итп, всем известный за пределами, а может и дальше тов. Г…… Но это и может лучше, бараков в городе почти не осталось.
0 1