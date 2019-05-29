В 45,8 тыс. рублей оценили власти квадратный метр жилья в Бердске

И. о. мэра Бердска Владимир Захаров 27 мая подписал постановление, которым установил среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на II квартал 2019 года на территории города. Квадрат жилплощади оценен в 45 802 рубля.

Цена квадратного метра жилья устанавливается для расчета социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья и их использования по федеральной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Как сказано в постановлении, контроль за исполнением постановления возложен на замглавы по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова.

Как показывает анализ рынка недвижимости, «муниципальная стоимость» квадрата жилой площади существенно занижена. Самые дешевые квадратные метры в 4-комнатных квартирах — чуть выше 47 тыс. рублей. Самые популярные одно- и двухкомнатные стоят 51-53 тыс. за квадрат.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», строительный рынок в городе серьезно обвалился — власть не предоставляла стройплощадок уже 4 года.