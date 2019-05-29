Вора в законе впервые арестовали в России по статье о лидерах ОПГ

В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном аправлении МВД. Ранее об арестах по статье 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии», появившейся в УК в апреле, не сообщалось.

Имя подозреваемого не называется, в пресс-релизе его характеризуют как «вора в законе». В задержании участвовали бойцы Росгвардии. При обыске у мужчины нашли документы, электронные носители информации и другие предметы, «имеющие доказательственное значение для расследования».

В качестве меры пресечения суд назначил арест на два месяца.

В начале апреля Владимир Путин подписал закон, серьезно ужесточающий уголовную ответственность для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ, передает РИА Новости.

За «занятие высшего положения в преступной иерархии» обвиняемому грозит срок от восьми до 15 лет со штрафом до пяти миллионов рублей, условное наказание исключено. На освобождение от ответственности могут рассчитывать лишь бывшие члены ОПГ, сотрудничающие со следствием.