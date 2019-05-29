Байкеры в «слепой зоне»: ГИБДД напомнила автомобилистам Бердска о мотоциклистах

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Самая главная и основная проблема мотоциклистов — езда между рядами.
Байекры давно выступают с инициативой официально разрешить им движение между рядами.
Но на данный момент такое движение запрещено по ПДД!
А именно тех, кто между рядами движется, автомобилисты и не видят ибо с слепой зоне (да и не ожидает никто).
Так что призывы пользоваться зеркалами — это конечно хорошо.
Но корень проблемы: нарушение мотоциклистами ПДД!
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А мотоциклистам не напомнили о пдд?
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