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Байкеры в «слепой зоне»: ГИБДД напомнила автомобилистам Бердска о мотоциклистах

Акция «Внимание — мотоцикл!» прошла на бердских дорогах. Водителям порекомендовали чаще использовать зеркала заднего вида автомобиля, световые указатели поворота, а также избегать резких маневров.

29.05.2019 Фото: ГИБДД по НСО 2 коммент.
 
Байкеры в слепой зоне: ГИБДД напомнила автомобилистам Бердска о мотоциклистах

Акция в Бердске

Сотрудники Госавтоинспекции Новосибирской области совместно с молодежными активистами провели акцию «Внимание — мотоциклист!». Полицейские и волонтеры вышли на основные магистрали Бердска и напомнили мотоциклистам и водителям автомобилей о правилах дорожного движения.

Организаторы акции обратили внимание на соблюдение скоростного режима, дистанции и интервала, а также правил маневрирования. Водителей автомобилей предупредили о возможной «слепой зоне», в которой может оказаться мотоциклист, порекомендовали чаще использовать зеркала заднего вида автомобиля, световые указатели поворота, а также избегать резких маневров.

Мотоциклистов и автолюбителей призвали быть взаимно вежливыми участниками движения. Всем участникам акции организаторы вручили тематические памятки и специализированную газету с информацией по безопасности дорожного движения.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Самая главная и основная проблема мотоциклистов — езда между рядами.
    Байекры давно выступают с инициативой официально разрешить им движение между рядами.
    Но на данный момент такое движение запрещено по ПДД!
    А именно тех, кто между рядами движется, автомобилисты и не видят ибо с слепой зоне (да и не ожидает никто).

    Так что призывы пользоваться зеркалами — это конечно хорошо.
    Но корень проблемы: нарушение мотоциклистами ПДД!

    Thumb up 6 Thumb down 1

  2. Аноним

    А мотоциклистам не напомнили о пдд?

    Thumb up 3 Thumb down 0

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