Байкеры в «слепой зоне»: ГИБДД напомнила автомобилистам Бердска о мотоциклистах

Сотрудники Госавтоинспекции Новосибирской области совместно с молодежными активистами провели акцию «Внимание — мотоциклист!». Полицейские и волонтеры вышли на основные магистрали Бердска и напомнили мотоциклистам и водителям автомобилей о правилах дорожного движения.

Организаторы акции обратили внимание на соблюдение скоростного режима, дистанции и интервала, а также правил маневрирования. Водителей автомобилей предупредили о возможной «слепой зоне», в которой может оказаться мотоциклист, порекомендовали чаще использовать зеркала заднего вида автомобиля, световые указатели поворота, а также избегать резких маневров.

Мотоциклистов и автолюбителей призвали быть взаимно вежливыми участниками движения. Всем участникам акции организаторы вручили тематические памятки и специализированную газету с информацией по безопасности дорожного движения.