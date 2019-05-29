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Всегда готов: перед купальным сезоном проверили спасательный отряд Бердска

Генерал из МЧС дал высокую оценку спасательным подразделениям региона. Власти городов и районов области подали заявки на обучение более 300 кандидатов к работе на оборудованных и «диких» пляжах.

29.05.2019 Фото: ГУ МЧС по НСО Нет комментариев
 
 

Всегда готов: перед купальным сезоном проверили спасательный отряд Бердска

Спасатели готовы к пляжному сезону

На ежегодном смотре сил и средств к предстоящему купальному сезону провели проверку знаний спасателей и государственных инспекторов по маломерным судам. Ревизии подвергли также плавательные средства, колесную технику и беспилотные летательные аппараты, с помощью которых будет осуществляться контроль за обстановкой на воде и обеспечиваться безопасность отдыхающих – как купальщиков, так и судоводителей. Об этом 28 мая сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

Временно исполняющий обязанности директора департамента спасательных формирований МЧС России генерал-лейтенант Игорь Кутровский во время рабочей поездки высоко оценил в Новосибирской области готовность личного состава и техники к работе по предназначению и особо отметил оснащенность плавсредств всем необходимым вплоть до спасательных жилетов и кругов.

На вооружении спасательных подразделений — лодки, катера, гидроциклы, водолазное и поисковое оборудование, осветительные мачты, генераторные станции большой мощности, громкоговорители – мобильные системы оповещения. На смотр для проверки исправности и комплектования аварийно-спасательным, противопожарным, медицинским и другим снаряжением представили 15 плавательных средств, беспилотники и автомобильную технику.

Своего рода экзамен для оценки уровня профессиональных знаний в ходе смотра прошли десятки сотрудников МЧС России из Сибирского спасательного центра, Государственной инспекции по маломерным судам и Бердского поисково-спасательного отряда, а также специалисты органов местной власти по вопросам обеспечения безопасности, областной и муниципальной аварийно-спасательных служб.

«В этом году мы будем обеспечивать безопасность путем выставления нововведенных подвижных патрулей за счет сил государственной инспекции по маломерным судам, аварийно-спасательных служб, которые дежурят на водоемах и контролируют безопасность в тех местах, где отмечается наибольшее количество отдыхающих людей. Поэтому основная часть патрулей будет работать в Новосибирском и Искитимском районах», — рассказал начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-майор внутренней службы Виктор Орлов.

Вместе с профессиональными спасателями в местах отдыха у воды во время купального сезона будут дежурить матросы-спасатели из числа местных жителей, которые в настоящее время завершают специальную подготовку. Всего в этом году администрации городских округов и районов области подали заявки на обучение более 300 кандидатов к работе на оборудованных и «диких» пляжах.

Одна из основных задач на предстоящий сезон — максимальное прикрытие популярных мест купания. Главное управление МЧС России по Новосибирской области рекомендовало муниципалитетам в этом году увеличить количество оборудованных пляжей и спасательных постов.


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