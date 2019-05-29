Защиты у Бастрыкина после нападения на врача в Бердске просят доктора Новосибирской области

Александр Охотин и Надежда Шахатова
Ассоциация врачей Новосибирской области направила письмо главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и президенту Национальной медицинской палаты Леониду Рошалю в защиту заместителя главврача ЦГБ Бердска Надежды Шахатовой.
На нее, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», напал посетитель, в следствии чего Надежда Александровна вынуждена взять больничный из-за сломанной руки. 25-летний Алексанлр Охотин объяснил свои действия намерением забрать документы его жены, попавшей в реанимацию, которые врач хотела смять, по его словам.
Письмо опубликовано на официальном сайте врачебной ассоциации.
Дословно
«20 мая 2019 года в центральной городской больнице г. Бердска Новосибирской области произошел вопиющий случай нападения на врача Шахатову Надежду Александровну при исполнении ею своих служебных обязанностей.
Молодой человек, Охотин Александр, представившийся как муж пациентки, находящейся на лечении в одном из отделений Бердской больницы, пытаясь незаконно получить сведения, составляющие врачебную тайну, умышленно причинил телесные повреждения заместителю главного врача больницы по медицинской части Надежде Александровне Шахатовой.
Надежда Александровна в здравоохранении работает более 20 лет, зарекомендовала себя среди коллег и пациентов, как профессионал, честный и порядочный человек, для которой интересы пациентов являются первостепенными, в любое время готова прийти им на помощь. По данному случаю, утром 20 мая в рабочий кабинет заместителя главного врача по медицинской части Шахатовой Н.А. вошел некий Охотин Александр, в состоянии возбуждения и агрессии, на повышенных тонах он требовал с нее заверить подписью и гербовой печатью больницы, 2 справки, которые были выданы ему врачами анестезиологом-реаниматологом и гинекологом данной больницы, без согласования с пациенткой и администрацией. В справках указывалось подтверждение факта, что его супруга находится на лечении в данном учреждении.
Шахатова Н.А., ознакомившись с записями в данных справках, в спокойной форме пыталась донести информацию Охотину А. о требованиях федерального законодательства в сфере охраны здоровья граждан РФ, по отношению сохранения врачебной тайны и, что данные справки она заверять не будет, т.к. они не действительны. Охотина А. данный ответ не устроил и свою агрессию он завершил причинением вреда здоровью Шахатовой Н.А., набросившись на нее и сломав левую руку, прикрывающую эти справки на своем рабочем столе, которые он пытался вырвать, применяя силу, а правой рукой она защищалась от его занесенной руки над ее головой.
Медицинская общественность Новосибирской области крайне возмущена тем, что до сих пор (на 24.05.2019г), по заявлению, поданного Шахатовой Н.А. в полицию г. Бердска 20.05.2019г., не проводится никаких расследований по действиям, совершенным Охотиным А., а мало того, им ведется через СМИ оскорбительная и лживая информация о враче Шахатовой Н.А. и, в целом, оказания медицинской помощи его супруге в данной больнице.
Вызывает обеспокоенность по поводу того, что в последнее время средствами массовой информации намеренно создается ажиотаж вокруг любых случаев, произошедших при оказании медицинской помощи. Причем в большинстве случаев ситуация преподносится с негативной стороны, «врачебные дела» освещаются исключительно с позиций «врачей-врагов», что способствует разжиганию ненависти к людям, оказывающим медицинскую помощь, в том числе в экстремальных условиях.
Агрессивность подтверждается резким ростом нападений на врачей при исполнении ими своих служебных обязанностей. Только за последние 10 лет отмечено сотни таких случаев. СМИ показывают обществу медицинских работников бездушными, неграмотными людьми, которые чуть ли не намеренно причиняют вред здоровью пациентов. Результатом такой информационной атаки на общественное сознание, является недоверие, агрессивность со стороны пациентов и их родственников, а также подавление у молодых людей желания работать в сфере оказания медицинской помощи из-за страха у молодых врачей оказаться выставленными СМИ на всеобщее порицание общества без каких-либо доказательств допущенных ошибок, при наличии искаженной и недостоверной информации о самом событии.
Сотни повседневных примеров спасения больных, достижения науки в сфере борьбы с тяжелейшими заболеваниями, уникальные операции, проведенные беззаветно преданными своему делу врачами – все это есть! Но, к сожалению, достижения и успехи отечественной медицины не доносятся СМИ до общественного сознания.
У медицинского сообщества возникает обоснованное беспокойство, по сложившимся ситуациям в целом и конкретного случая, произошедшего в Бердской больнице, о продолжающихся случаях нападений на медицинских работников при исполнении ими своих служебных обязанностей и до сих пор не принятых поправок в УК РФ о наказании виновных, причинивших вред здоровью медицинским работникам.
Учитывая большое общественное значение вопроса защиты медицинских работников, недопущения разжигания агрессии по отношению к ним в связи с профессиональной деятельностью и принятия мер к наказанию виновных в совершении преступлений, просим:
Взять под личный контроль вопрос привлечения к ответственности гр. Охотина Александра, за причинение вреда здоровью Шахатовой Надежде Александровне при исполнении своих служебных обязанностей.
С целью совершенствования действующих нормативных правовых актов внести в законодательные органы и органы, обладающие правом законодательной инициативы, предложения о дополнении уголовного и административного кодексов нормами привлечения к ответственности лиц, совершивших или покушающихся на совершение противоправных действий в отношении медицинских работников при оказании медицинской помощи или в связи деятельностью в указанной области, а также об ответственности за разжигание ненависти по отношению к медицинским работникам в связи с их профессиональной деятельностью.
Председатель Новосибирской областной ассоциации врачей, Заслуженный врач России Дорофеев С.Б.».
Да,похоже закрутилось.На месте молодого человека и его родителей,надо идти и просить прощения,чтобы не оказаться где-нибудь далеко
20 87
Много чести!
67 19
Конечно много чести! Суд определит ему размер наказания и извинения не потребуются. Поскольку мы все живем в обществе, то никому не разрешено распускать руки.
22 55
и уничтожать документы….
75 12
Медицине самой надо вести себя по- человечески,тогда и нападать никто не будет(кроме психически больных).А то иногда возникает ощущение,что им сверху дана команда по-хамски обращаться с пациентами,да и вообще особо не париться,если побольше населения повымрет.
17 5
Это медики ломают вам руки, ругаются друг с другом в коридорах поликлиник и т.п.? Или они лечат вас все-таки?
5 5
«Почему вы это написали?» Вопрос ко всем комментаторам. Ответ в том, что их не волнует Охотин и Шахатова. Каждый изложил свою беду-проблему, к-ю не смог решить сам.
4 0
Я мзду не беру — мне за Державу обидно!
к/ф «Белое солнце пустыни»
2 1
Сомневаюсь, чтобы порядочные врачи-профессионалы поставили свои подписи под этим сомнительным письмом. На самом деле это «коллективное» письмо лишь за одной подписью — председателя НОАВ Дорофеева. Притом авторы и подписант письма так детально описывают события в кабинете Шахатовой, будто сами присутствовали при этом (фактически — лжесвидетельствуют).
Вот цитата: «Свою агрессию Охотин завершил причинением вреда здоровью Шахатовой Н.А., набросившись на нее и сломав левую руку, прикрывающую эти справки на своем рабочем столе, которые он пытался вырвать, применяя силу, а правой рукой она защищалась от его занесенной руки над ее головой».
И в то же время в жалобе медицинского чиновника-общественника нет ни слова о трагической первопричине конфликта, включая фальсификацию времени поступления беременной жены Охотина в роддом.
Извинений перед его женой и им самим в письме тоже нет.
Также нет ни слова о том, что Шахатова совершенно незаконно забрала и не собиралась отдавать справки, принадлежащие мужу роженицы.
Зато есть требование строго наказать мужа беременной женщины, потребовавшего от Шахатовой вернуть принадлежащие ему справки и попробовавшего их вырвать из её рук.
В общем, позиция врачей-чиновников понятна и годами не меняется: во всём виноваты гады-пациенты и их родственники, а также гады-журналисты.
Вот только жаль порядочных врачей-профессионалов (которых, по счастью, тоже много). Медицинские чиновники своим бюрократизмом, укрывательством врачебных ошибок и подобными письмами фактически их тоже подставляют под народный гнев
17 3
Ну кто бы сомневался, что есть желающие возглавить безобразия? Ведь некоторых и упрекнуть не в чем, т.к. не заняты ничем)
6 0
За что извиняться то???
Простите я погорячился слегка, ваше учреждение мне чуть супругу не угробило — так что ли?
91 15
А почему в заявлении говорится,что ведётся травля,не обоснованная по мнению врачей,может у людей спросить которые имели,,счастье » общения С этим ,,дохтором».Проще всего обиженно прикинуться,а как людям в глаза смотреть будет!!!!
81 10
Общались с этим доктором.Ничего плохого сказать не можем. Можете минусовать,но это факт.
7 2
Простым людям где просить защиты. Если неправильно лечат, калечат и скрывают это. Привлечь врачей очень трудно. Идёт круговая порука. Ничего нельзя доказать.
85 12
«Государство не просило вас болеть!»-???
51 7
А я не просила государство, чтобы с меня налоги драли в том числе и медицинские. В поликлинику уже лет 10 не ходила. Пусть государство мне вернёт деньги. Всё равно не лечат. Да ещё и грубят. Ходить в поликлинику не хочется. Отношение скотское.
73 12
Вы и в церковь не ходите, хотя «верующая» и кричите об этом на всех углах. Там попы виноваты, здесь врачи. Одна вы такая расчудесная, только всем и докладываете куда вы ходите, а куда не ходите как будто это кому-то интересно.
12 58
Однако, церковь с нас налогов не берет кто хочет — несет туда деньги. кто не хочет — не несет. А налоги на медобслуживание платятся за всех работающих регулярно вне зависимости от того, кто где лечится.
38 5
Церковь с нас налогов не берет?
Она на наши налоги себе храмы строит и зарплаты выписывает — из общего госбюджета РФ.
Вы с Луны свалились?
Простой вопрос гуглу или яндексу: «сколько государство тратит на РПЦ» —
Под государственные марши СМИ про Укро-Трампов.
18 13
Что вы несете? Какие церкви и зарплаты церкви из госбюджета? Имею отношение к формированию бюджета, нет там таких статей расхода! Это вы, вероятно, с Луны?
5 1
Вам то с какого перепугу должны вернуть деньги? Вы только НДФЛ 13% с зарплаты платите,остальное работодатель платит за Вас
4 3
Ясно, что работодатель. Речь о том, что пусть работодатель платит эти отчисления работающим, а они сами решат, где именно лечиться.
4 2
Была бы предусмотрительным врачом,смогла бы не доводить до перелома!Грош цена таким,,руководителям» которые так обостряют ситуацию.
82 13
Да была бы просто адекватным человеком подобного бы не произошло.
11 4
Неадекватный в этой ситуации один. И, я полагаю, в суде будет объяснять причины неадекватности своей.
10 12
Адекватность поступка Шахатовой подтвердили все работники больницы, даже технички и охранники.
Они поголовно все всегда рвут документы, которые им приносят пациенты.
Суд принял это к сведению и обязал главврача прописать эту традицию в уставе больницы.
12 5
Вряд ли она что-то там рвала — тому нет никаких подтверждений. И кроме как фразу «по словам Александра», к этому ничего подкрепить нельзя.. Так что можете сильно не стараться в написании своих басен.
2 4
Бердских врачей всех по очереди на аттестацию в Москву.
76 9
В Магадан.
50 10
в нью йорк….
выгнать в нью йорк…
15 4
Нафиг она там нада.
17 2
Жил много лет в Черепаново. Переехал жить в Бердск и офигел от местных больниц. Хотите посмотреть дно? Велкам ту зе Черепаново.
14 23
Некоторых и туда тоже.
16 1
Слишком в Бердске много смертей. Ещё и грубят.
58 6
Кто виноват в ситуации с медицинской помощью пусть полиция разбираться и прокуратура.
Но Александру гарантированно припишут причинение вреда здоровью и нападение — поделом.
Понятно: молодой, горячий, состояние возбуждение…. но голова то зачем сверху у него? Думать надо когда что-то делаешь….
Пришел бы нормально к главврачу, показал паспорт и свидетельство о браке, и попросил заверить справки — все бы сделали тихо, спокойно и корректно.
А его поведению оправдания искать сложно
23 80
Судя по всему Александр был в состоянии аффекта.
Но по факту напал и руку сломал — это зря конечно
12 35
Да ничего он ей не ломал
15 4
Вы пребываете в мире иллюзий, что «тихо и спокойно» работает в любых обстоятельствах? Понимаете ли, весь этот концерт со стороны представителя медучреждения говорит о том, что что-то пошло не так. А именно — время в справках.
Ни про каике «тихо-спокойно» и речи не было. Ей надо было вырвать, выхватить, уничтожить эти справки любой ценой. И врачебная этика, и прочие словеса про тайну тут ни при чем.
Голый страх ответственности загнанного в угол служащего. Некоторые телефоны в окна выбрасывают, некоторые по простыням с третьего этажа спускаются…
91 8
То что Александр пришел на взводе и вел себя некорректно, не предоставив доказательства того что он муж — факт.
Остальное лишь ваши догадки и версии.
12 65
В чем проявлялась некорректность поведения, Александра? Вероятно в том что вообще осмелился прийти и что то требовать?! И правда как посмел …..холоп!!!
68 12
требовать? а кому он платил чтоб требовать?
он платил страховой..ну и ломал бы руки и ноги этим бизмесменам.
13 47
Ну тогда страховая выпишет регрессивный иск больнице и сама в присутствии медэксперта, гарантированно сломает руку кому надо.
19 4
ну так-то, если он вообще платит налоги — то может и требовать… вы так не считаете?
2 2
Что то скрывает и боится зам главного врача.
55 5
А почему эту врачебную тайну спокойно напечатали на сайте? Не было там никакой тайны, а была простая халатность по отношению к пациенту!!! Может он просто хо ел подать заявление в ОМС, что не оказали вовремя мед помощь? Теперь можно подавать жалобы всем в страховую компанию, что не оказали помощь. Этого и испугался на мед.
62 5
Хорошо, что так сделали…
Теперь шила в мешке не утаишь и выяснится, что в многострадальном Бердске вообще все не в порядке, не только медицина!
Главное, чтобы побольше следаков прислали…
Да…и еще нельзя парня сдавать! Нужно не замалчивать и другие случаи и самим идти в прокуратуру и сдать всю систему…
79 5
А может нам всем то же написать Путину, что отсутствует медицина в Бердске, нет врачей, нет нормального медицинского обслуживания? И ничего что мы вынуждены обращаться к платной медицине? Кто ответит за скверную организацию мед помощи в Бердске? Жаль, что никто из руководителей не хочет это видеть.
82 5
А может ещё шампанское и цветы ей принести
32 9
Можно.
Цветы с ядом, а вино с мышьяком.
21 8
Явно Шахатова обратилась за помощью в эту ассоциацию врачей. Помогите ей организовать нормальную работу в больнице. Не может она понять, что людям надоел этот беспредел в больнице!
68 6
Надо требовать повышенной уголовной ответственности для пилюлькиных за их противоправные действия и бездействия!
44 13
зачем господин шариков?
просто закрыть все мед учереждения в бердске.
а прием поручить вам.
25 45
Или кое кому просто начать работать. Тоже вариант
38 5
начните с себя.
а то привыкли всем указывать что им делать
11 38
И с меня спросят если я буду плохо работать. А как вы хотели?! Только сейчас разговор не обо мне…..
14 3
Тебе бы за грубость фейс поправить-но закон не разрешает.
20 11
А не нравится…
А вот ты врачем мной назначен терпи.
А я этот клиент…
11 10
Ну че там тайна то…врачебная..
а ведь ее разгласили…ну и сколько дадут генекологу и реаниматору за разглашение тайны?..
31 6
Эко как красочно все повернули! Ну а че удивляться то?! Член самой любимой партии в России писал как ни как :)))))))
Прям аж дух захватывает от того что с нами рядом в Бердске такой «злодей» как Александр живет.
Мда! В России живем…….
45 8
Бяда с этими членами.
То одного посадят за взятки, то другого за злоупотребления.
Закон бумеранга.
29 4
Окей!!!
Если барыги в белых халатах хотят себе защиты , то тогда и судить их надо за врачебные ошибки как за умышленное убийство.
Не за то, что привезли почти мертвого , а он ночью умер, а за то, что человек сам пришел в больницу и там умер или стал калекой.
Не должна быть игра в одни ворота.
Может тогда что то изменится.
53 9
барыги?….
а кто на этих барыгах денежки делает?
сашок и его банк…а им еще доказать надо что они работают….
13 20
Ну а что мешало парню подписать все документы после выписки жены из стационара.Куда он торопился?Деньги получить?Если заявление в полицию или прокуратуру,то можно было и без этих подписей написать.Ситуация не однозначная.Лично Шахатова спасла жизнь моему сыну
16 50
А сейчас Шахатова лично спасла свою карьеру.
Время покажет насколько удачно..
45 8
В ОМС надо обращаться сразу, приедут и разберутся, что не так в этом лечении, просто испугалась шахатова проверки страховой, поэтому и пыталась уничтожить эти справки.
51 5
Откуда у Вас информация что Шахатова пыталась уничтожить справки?
3 10
Из прослушанной аудиозаписи и фото самих порванных справок
6 1
Она многим жизнь спасла. Врач с большой буквы.
А персонаж этот просто неуравновешенный, на всю голову, так сказать
11 21
Гнать надо таких «врачей». Причем всегда такая была. Сталкивались…
15 3
Вспоминая фильм «Ученик лекаря».
Там в финале ученик дал учителю стакан чистой воды, но он умер от отравления. Ядом который был внутри души учителя.
Руку наверно также сломала.
35 6
А действительно ли сломана рука?Все ведь в руках медицины…
7 0
Всё списано как под копирку.
Как только запахнет судом, чиновник сразу уходит на больничный.
Правда, до сих пор с давлением .
Этот оказался изобретательней.
Теперь в спешке ищут хитрого здорового адвоката, который не ходит в больницы, и которому ничто человеческое не чуждо.
41 10
Испугалась шахатова, что может лишится тёплого местечка и высокой зарплаты. С таким отношением к пациентам и врачам может и не будет в Бердске хорошего мед обслуживания. Почему в поликлинике не принимает гастроэнторолог, пульмонолог?
57 8
И аллерголог!
17 1
А почему закрыто отделение инфекции, ремонтируют почти 2 года, а воз и ныне там. Где деньги отпущенные на ремонт этого отделения? Минздрав ответил, что отделение будет работать в конце 2018 года, а сейчас середина 2019 года. Пусть СК проверить куда ушли деньги. То же напишу Бастрыкину!!!
60 3
Жалобу как сочинили поэма нет даже роман. Только как не совестно медикам .много умирают у нас не дождавшись помощи это правда. А парень молодец .шахову убрать пора… Позор..
51 8
Вот интересно.
Они телегу накатали тем же почерком, что диагноз и рецепты пишут или всё же писаря нанимали?
10 2
Молодцы, что не молчат. Очень доходчиво всё описано.
Виновный должен быть наказан.
Он ещё и замахнулся на неё! Ужас. Точно ненормальный… Ещё и бучу поднял в интернете, оправдаться хочет.
15 62
Даже замахнулся?!
А Кенеди тоже поди он?
Ну теперь хоть стало ясно кто сценарии к сериалам пишит.
13 2
Вы текст статьи почитайте — там так написано.
2 16
Текст письма? Да, прочёл! Очень захватывающе написано. Чувствуется рука талантливого писателя.
13 2
Вот почитайте как было: «По словам Александра драки не было, просто врач начала мять документы за своей спиной, а он попытался их вырвать». А в текущей статье прямо чувствуется чёткая логика юриста-криминалиста. «сломав левую руку, прикрывающую эти справки на своем рабочем столе, которые он пытался вырвать, применяя силу, а правой рукой она защищалась от его занесенной руки над ее головой.» Парень-то профессионал. Пока одной рукой замахнулся, второй рукой сломал руку. Хотелось бы посмотреть на следственный эксперимент сего. И потом, раз справки недействительны, тогда чего ей бояться? Отдала бы обратно и всё. Короче врут и отмазывают врачиху по полной.
http://www.kurer-sreda.ru/2019/05/27/427859-versiyu-napadeniya-na-zamglavvracha-cgb-nadezhdu-shaxatovu-radi-spaseniya-zheny-v-reanimacii-proveryaet-sk-v-berdske
21 2
Бучу не он поднял, а люди которых достала ваша круговая порука и безнаказанность.
15 2
Да. Замахнулся на неё, а рука сама как поломается!
3 6
лично видели? или запись видео есть?
7 1
В письме написано
1 1
…бумага всё стерпит ©
4 1
Всё правильно. Никто не видел, верим написанному. Вы же верите, что врач стала рвать справки, хотя это тоже только «со слов Александра». Тогда верьте уже всему, что пишут, а не выборочно.
А следствие верит фактам. Если есть результат рентгена, подтверждающий перелом — следствие это учтет. А подтверждений того, что врач порвала документы, нет. Бумага, как вы сказали, всё стерпит. Соответственно и для суда, и для следствия это лишь ничем неподкрепленные доводы.
3 10
а порванную справку учтёт?
7 1
А если нет перелома, а есть на рентгене? У нас и такое может быть вполне!
4 1
a.danilov, А что доказывает порванная справка? Что её кто-то порвал? Ну, да. Судя по поведению парня, он мог сам в порыве гнева выйти на улицу и порвать справки. Он же не дурак, понимает, что дело пахнет статьёй. Поэтому ответ на ваш вопрос: нет, не учтет.
0 0
Если врач-врач,поп-поп,а городовой тоже честный и бескорыстный человек,тогда «рыпаться»на них не моги…А если ты один в море хамов,чинуш,мздоимцев,и прочих «жизнелюбивых»сограждан,тогда что,терпеть всё?p.s.проезжая мимо «химзаводской»больницы,восторгался ремонтом главной (желтой)лестницы!!!!С какого расстояния нужно кидать раствор,чтоб такую «Красотищу»сотворить?!!!Установить на ЭТО дорогущие перила и заплатив за ЭТО деньги????РЖУ и сейчас…
10 3
Женщину спасли.Детей иметь сможет.Что вам ещё надо.А мужу нужно дать срок,условно.Чтобы другим неповадно было руки распускать.И ещё,врачи не боги.Люди от болезней умирают.
12 55
Хорошо, что спасли. Хоть и не боги. Только, как я поняла, женщина лежала до утра, дожидаясь, когда её начнут спасать. А потом и факты подтасовывать начали со временем поступления в стационар. Это и вывело мужчину из себя.
47 4
С таким отношениям к медикам скоро все разберутся.Тогда и альтернативы не будет,пойдем к платным.А там принимают такие же доктора,только нагрузка у них меньше.Мы сами изначально приходим взвинченный и требуем хорошего к нам отношения.Систему нужно менять.Конечно в Бердской медицине не все гладко ,но это везде.Не надо забывать,что деньги выделяетОМС.Сколько выделит,на то и будем жить.Поэтому и бахил нет.
9 28
Отношение не на ровном месте возникли. Наверняка, были причины. У кого хорошие, у других плохие.
Насчет бахил и пр. Бахилы есть всегда. По крайней мере в поликлинике на микрорайоне с этим проблем не встречала. Шприцы тоже есть и даже лекарственными препаратами обеспечивают.
Впрочем, сейчас вовсе речь не об этом
10 0
Некоторая степень местного «вседозвола» и есть причина таких отношений.
И дело даже не в том, что «Бердск, дотационный город, чёвыхотите, скажитеспасибоинаэтом…».
В соседнем Искитиме дела на порядок лучше.
4 1
С таким отношениям к медикам скоро все разберутся.
С таким отношением медиков все скоро перемрут.
А от зарплаты и стажа далеко не убежишь.
10 1
ну им же сказали пенсию они не получат.
Вон в судане пенсий вообще нет..
А это проклятое сталинское наследие эти пенсии..Уууу сталинисты…
4 1
Не поверите — мы и сейчас к платным ходим, потому что вас, бесплатных, или не дождаться, или толку нет. Так что разбегайтесь. Только вот в платной медицине врачу придется с пациентом вежливо себя вести, там хамства никто терпеть не будет!
8 3
Страшная тайна становится еще страшнее, когда узнаешь, что почти все платные врачи на полставки или на треть работают в государственных клиниках.
Всегда мучает вопрос — они лицемерную маску надевают там или тут?
19 1
Бесплатные заплакали и ушли)))
1 0
Я бы посоветовал всем сторонникам Александра не поленится и написать в министерство здравоохранения НСО. Почти у всех есть претензии к местным эскулапам. А то одна такая переписка в газете- стрельба по воробьям…
36 6
Но, к сожалению, достижения и успехи отечественной медицины не доносятся СМИ до общественного сознания.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/05/28/428185-zashhity-u-bastrykina-posle-napadeniya-na-vracha-v-berdske-prosyat-doktora-novosibirskoj-oblasti
Интересно, где у нас в Бердске достижения медицины проявляются? Я бываю в поликлинике раз в несколько лет. И всегда смотрю свежим взглядом на происходящее вокруг.
Начнём с записи на приём. Пытаюсь дозвониться по двум номерам в поликлинику на Островского. Скидывают трубку. Ура ! Дозвонилась по 124. Записали к терапевту. Отстояла очередь в регистратуру, так как карты моей в кабинете не оказалось. Её потеряли. На руки не дают, а сами теряют. Завели новую. В регистратуре большая очередь в районе 11 часов, а окно только одно работает. Почему нельзя организовать работу всех окон? Или народ — быдло, не переломится, постоит.
Уже, начиная с регистратуры, у людей складывается отрицательное отношение к нашей медицине.
Очередь к врачу продвигалась медленно, и пока я дождалась приёма очень устала. К доктору я попала уже раздражённая.
Наши чиновники так заботятся о пациентах, что даже нет элементарных приборов у врача. Давление измеряют сломанным тонометром. У нас что в стране война, разруха, голод?
Позор бердской медицине!!!
Проходила флюрографию, требуют разуваться, бахилов нет. Почему я должна ходить в носках по полу, сами-то они ходят в обуви и в коридор грязный выходят? Разве это не нарушение санитарных норм?
Сегодня ходила сдавать кровь. Спасибо милой молодой женщине, кровь взяла, даже иглы не почувствовала. Пришла раньше открытия в поликлинику, но уже в 19 кабинет приличная очередь была и большая очередь в регистратуру. Огромная толпа у входа. Наверное, такие очереди поднимают настроение людям, и они становятся так благодарны чиновникам от медицины, что потом обращаются в СМИ, а те уже «разжигают ненависть» к нашей больнице.
Итак, человек , ещё не попав на приём к врачу, испытывает массу неудобств и унижений. Именно поэтому большинство людей идёт в платные клиники или лечится по интернету. Именно поэтому я на стороне Александра.
57 2
А вы не допускаете,что вашей маме,находящейся на рабочем месте,придет такой Александр и сломает руку,а мы всем городом будем хлопать в ладоши и хвалить парня
7 40
А кто сказал, что перелом?
Это все со слов Шахатовой со справками от ее подчиненных, которых она может и кнутом и пряником — зависимые люди.
Вы уверены, что на рентгене отображена её рука, после того как она с таким остервенением рвала выписки у себя за спиной, все ее заявления нуждаются в экспертизе. Желательно независимой.
40 5
В таком случае,неверующий,и земля квадратная
2 20
Верующий, Земля — плоская. Забыли историю своей религии?
Вспомните, как ведьм на Руси лечили))
4 0
Все болезни от грехов..
К стати свечку во здравие муж не поставил.
Вот и результат.
7 4
А вы уверены, что она рвала выписки?
Как раз это все заявления этого непутевого парня нуждаются в подтверждении и доказательствах. Я смотрю, он как уж на сковородке — чего только врач не делала: и бумаги рвала, и отбирала, и хамила, а он нет, он не трогал её, она сама.
Позор мужику, серьёзно.
12 20
О том и речь,что мы знаем только со слов парня.На аудиозаписи слышно,как орет парень,орет ненормальным голосом.И кто виноват,что у жены случилась внематочная.А кто виноват в том,что платные врачи не подтвердили диагноз.а отправили в муниципальную клинику.А почему этот успешный парень не отвез свою любимую жену в дорогую клинику на госпитализацию,а привез в нищую муниципальную А сейчас что-то и дружки попритихли,страшно стало?
6 21
Я с вашего позволения отвечу только на ту часть вашего вопроса которая носит хоть какой то информативный характер, а не просто является набором букв и слов.
Госпитализация проводилась в срочном порядке. Девушке была нужна неотложная помощь. Помощь, уважаемый! То зачем и существуют врачи! Людям помогать! Понимаете? Клятва Гиппократа там……слышали? Не?
13 0
Не.
Врачи сейчас работают, что бы деньги получать, а не людям помогать.
Как продавцы на рынке.
Тоже в белых халатах.
2 0
это страховая медицина.
Для нее это норма.
Но если вы по наивности уж вспомнили этого гипопотама.
то можете в инете найти эту самую клятву.
Это клятва верности..Врачебной терапевтической корпорации!!
там написанно что?
Как поделить доход получамый
с больных!…
0 0
А вы не допускаете, что вашу мать привезут в 17:01 с маточным кровотечением, а врач похлопает её по животу со словами — у меня рабочий день до 17:00 полежите до утра, и уйдет в закат смотреть свой дом-2.
38 5
это как?….
А дежурная смена?…
Там положены врач медсестра..санитарка…
6 3
Им всем положен спирт под Дом-2 за вредность.
Поэтому лучше пусть не приходят.
9 0
Вы хотели сказать санитар и медсестра положены … но не договорили.
3 1
ну если так рассуждать — то давайте так и рассуждать — мать, сват, брат…
А понятия типа «врач», «чиновник», «полицейский» мы даже и использовать не будем.
2 0
Не допускаю… Моя мама давно на том свете. К тому же её все любили и уважали. Она никому гадостей не делала. Была очень добрым человеком.
К тому же он зашёл в кабинет не с целью сломать руку чиновнику. И ещё неизвестно, была ли вообще она сломана? У нас все чиновники, как жареным запахнет, так на больничный уходят.
Зашёл подписать бумаги, которые у него изъяли. Я, например, не знаю, как бы повела себя в такой ситуации? Но терпеть не могу наглость и бездушное отношение. Возможно, тоже начала бы их забирать назад, они мои же.
31 4
Она должна понимать что перед ней Человек, а не быдло! Она что не видела в каком состоянии человек!Неужели ума не хватило поговорить по человечески и помочь!
23 2
Вот. Я тоже об этом писала. Хороший пример про маму. Врач — женщина в возрасте. И наверняка у неё тоже дети есть, которые голову бы открутили за такой поступок. Просто у них ума и воспитания хватает этого не делать. У нас люди только со стороны могут судить и радоваться непонятным вещам, а себя поставить на место другого — никак.
7 15
Не каждая мама будет себя некорректно вести на рабочем месте!
9 1
А вы хоть раз общались с этой «врачихой». Я видела как от неё старушки выходят и плачут, те которые к ней за помощью обратились. Сама имела честь с ней общаться, вышла с чувством что я не торжество, пришла с вопросом, а со мной разговаривали как будто я у неё миллион попросила в подарок
40 2
Люди!Вы злые!Сколько негативных комментариев!Вы знаете проблему с одной стороны.Как описал муж И считаете что можете осуждать врача.Сначала нагадите в душу,а потом к этому же врачу бежите за помощью.
7 39
Доброй Матери Терезе опять злой народец попался.
Да сколько можно это терпеть!
20 1
Бог терпел и нам велел
1 11
— Мне почему-то все время попадаются какие-то озлобленные пациенты, — пожаловалась докторша…
— Доктор, что со мной? Куда ни ткну пальцем — везде больно!
— Ну, наверное, у Вас палец сломан…
9 0
Я вам дизлайк не за него поставлю, а за себя.
Из областной больницы меня попросили стать на учет у врача по месту жительства.
В областной — я болен, после анализов.
А в бердской — здоров, после взгляда из-за стола.
Как такое может быть.
Девушка, снимайте уже гипс, не палитесь, скажете врачебная ошибка вышла.
16 1
она не могла ошибиться…
Потому как не лечила его жену..
А лечил хто?.. Те что дали охтину справки…
5 0
Не за помощью а за оплаченной услугой
2 0
Им ещё жить в этом городе.Они не думали что придется не раз женщине обратиться за помощью в эту больницу.Как в глаза смотреть будут
4 31
А женщина то причем?
18 2
А она что из другой семьи?
2 17
А вы что, за всех членов своей семьи глаза долу опускаете?
0 0
Правильно, Девушка, пусть за действия мужа ответит, она как раз в коме была и все прекрасно помнит.
3 0
Может, после такого события грядет проверка нашей больницы и смотреть в глаза придется уже другим людям.
18 1
Не грядут.
Игемон не молод.
Ему ещё по любому придется обращаться к врачам.
Да и бумажки у него никто в здравом уме отбирать не будет.
4 0
Вот именно вот это страх и потакает безнаказанности и хамству. Сначала в детском саду страх за ребёнка, чтобы воспитатели не обижали. Затем в школе, ему же там каждый день одному. А затем и по жизни.
5 0
А вы думаете не обращались? Не смотрели в ее глаза?
Просто так что ли половина города так заинтересовалось этой историей?
6 0
Нормально посмотрит. Она ей руку не ломала. Еще и спросит, почему пришлось ожидать помощи целую ночь.
В таких ситуациях должна быть операционная бригада и врач вызван.
3 0
Давайте все вместе поддержим Александра. Надо написать коллективное письмо , где будет указано что все бердчане думают о бердской медицине в общем и Шахатовой в частности и отправить в СК. Подписи можно поставить в курьере например. Кто за?
43 6
простите, а «все бердчане» это Вы ещё десяток наивных граждан?)
Не нужно говорить за всех. Вы даже не представляете, сколько защитников найдётся у доктора и сколько противников этого мужичонки. Врач многим помощь оказывала, столько людей ей благодарны, мы и сами к ней обращались, всегда внимательно выслушивала, вежлива и сдержана.
А этот парень ничего путнего не сделал, кроме того что засветился в этой нехорошей истории. Да ещё и так некрасиво.
12 33
Колитесь, Гость, подобное письмо в защиту Шахатовой с нобелевскими характеристиками и идеальным послужным списком уже все заинтересованные подписали?
Какова премия за подпись?
16 5
Хотите поучаствовать?))
0 1
Это как за ЕР голосоватть — да нам не привыкать.
А вместо торта может спиртом расплатятся?
3 0
А вы реально считаете, что Александра не кому поддержать? Если честно Ваша самонадеянность и нежелание видеть дальше своего носа…. просто поражает.
Жизнь покажет, Уважаемый!
8 6
Да хоть и есть, кому. Толку мало от этого.
Нанёс вред здоровью — будет отвечать. Поддерживать его можете сколько угодно.
4 7
Вред здоровью?! Вы про это красочное сочинение что ли?
Ну…посмотрим
3 5
Я думаю, что кроме сочинения факт перелома будет подтверждён и документально. Не будет, а уже, скорее всего.
1 2
Президент же увеличил финансирование на СК РФ! Следствие работает.
еще бы следствие дало бы юридическую оценку работы вместо врачей с высшим образованием — фельдшеров! Ну почему вместо терапевта меня принимает ФЕЛЬДШЕР лет 70???!!!!
А по поводу нагадите в душу: больные не друзья врачам, врач при исполнении! Было бы к кому бежать! Вот к лору в ЦГБ точно не пойду, пойду к тем, кто специалист. Между прочим, врачи в ЦГБ за деньги работают, которые платит население в виде налогов и , уж, простите, униженные и оскорбленные, имею право требовать качественного оказания услуг!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 2
Медицина не сфера услуг.Медики к себе тоже требуют уважение.Они тоже платят налоги.
6 23
Девушка, вы, наверное, никогда не обращались в нашу больницу или родстенница чиновницы или медик из роддома.
23 4
Аноним,вы чё такой злой?У вас кто-то пострадал от врачебной ошибки?
2 17
Да, и не только у меня.
12 0
Отцу поставили бронхит.
Оказался инфаркт.
Не дожил до утра.
Бумеранга вам девушка.
13 1
Скажите это Бастыркину
0 1
странное дело…по своей работе знаю что пациент, или доверенное лицо имеют полное право ознакомится с материалами истории болезни и медицинской документацией после написания соответствующего заявления на имя главного врача. И причём тут справки о том что человек находится в стационаре( которые требуются для многих вещей) и врачебная тайна? если только в справках диагноз не указан. Что-то тут какое -то тёмное дело…
26 0
Хотите узнать что люди думают о бердской хирургии?…
10 3
Ну, доверенное лицо, наверное, пациент сам указывает в согласии? Или любой, кто пришёл, может стать доверенным и ознакомиться с историей болезни?
1 3
А с чего вы взяли, что данная пациентка в согласии указывала не мужа, а кого-то другого? Вот пусть администрация больницы и пояснит, кто был указан в согласии. Тогда и сделаем выводы, на сколько правомерны действия Шахатовой. Но мне, почему-то кажется, что именно муж и есть то доверенное лицо.
5 1
А с чего все взяли, что это именно он? Ведь никакой информации на этот счёт нет.
Поэтому заявления, что «он имеет полное право», считаю голословными.
0 7
А Вы точно уверенны, что Вы это точно Вы? Ведь ни какой информации то нет.
Вы бы проверили как то это……
2 1
Глупость написали. «Когда нечего сказать», называется.
А то, что этот человек являлся доверенным лицом, нигде не указано. Наоборот, никакой доверенности или иного требуемого документа у него не было. Так что нечего пустословить.
0 3
Лика, напротив! Это вы толдычите одно и тоже не видя и не читая комментарии которые Вам больше сотни человек уже написали. И всё об одном и том же….
0 0
Неужели никто из местных чинуш не прислушается к народу? Так и будет у нас в городе с медициной бардак? Ауууу, власть имущие! Услыште уже народ!
24 0
ну все ..началось.
вас услышали .теперь вы обязаны все пройти диспансеризацию.
вас поделят на группы здоровья и вы
обязаны будете ходить в поликлиники по звонку….
вы счастливы?…
8 7
А в этом городе во всех сферах бардак. Куда не глянь — ворье и непрофессионалы.
9 0
Ого!!!
А не жирно ли будет, когда врач, пусть и заслуженный указывает председателю Следственного комитета Российской Федерации, генералу юстиции как надо правильно работать и кого судить, а кого нет.
Офигели врачи
14 4
А чем отличается от ваших указаний — как работать врачам?
2 1
Хорошо, что не на местечковом уровне есть кому защитить женщину доктора!!! От ошибок не застрахован никто — ни один служащий, рабочий, офисный сотрудник и даже супер-работник. Вопрос в одном, почему столько негатива? Один и тот же «славный» Аноним подначивает всех накрученых людей и капает и капает и испытывает от этого удовольствие… Вы думаете он за справедливость и пойдёт на баррикады? Очень сомневаюсь… Все люди включая медиков не застрахрваны от непредвиденных медицинских ситуаций, нужно понимать это, прежде чем бесконечно выплескивать свою злобу. Прекратите делать это!!! Считаете нужным, идите бодрым шагом в прокуратуру со всеми проблемным моментами, а не мелко здесь под масками Анонимов обсуждайте, осуждайте и всячески выплескивайте злобу!!! Думаю, действительно людей, которым помогла Шахатова Надежда Александровна готовых встать на её защиту в разных инстанциях гораздо больше, чем тех кто просто всех готов пустить под раздачу и это радует!!! Будьте здоровы!!!
3 19
И где же эти люди, готовые встать на ее защиту? И есть ли они?
8 1
Доктор она — когда в реанимации дежурит. Может, как доктор она хорошо знает свое дело и спасает людей.
А в кабинете начмеда — она чиновник. А как чиновник она отвратительно ведет себя по отношению к своим посетителям. Отделяйте зерна от плевел, как говорится.
11 1
«Она не женщина. Она директор» (с) На работе.
Как дельги делить — равноправие, как отвечать за поступки — так сразу женщина.
Если женщина — место на кухне., а не в кожаном кресле.
0 0
В прошлом году мы так и оставили грязный случай в больнице! Привезли отчима моей супруги на скорой помощи,в тяжелом состоянии,его самого заставили ходить по этажам и сдавать анализы,через 3 часа супруга позвонила в больницу узнать о состоянии отчима,на что ей ответили,он умер! Мало того,когда приехали забирать вещи погибшего,у него в кармане мать не обнаружила 4х тысяч,которые она сама положила ему в рубашку вместе с телефоном,со словами,вдруг понадобятся! Врачи на это ответили,что там ничего не было…когда с ними с самими произойдёт ,что то подобное,они может начнут смотреть на это по другому,а пока там творится полный беспорядок!
20 3
А где толпа бывших пациентов? У хорошего врача найдется отряд защитников. А тут пару комментариев и все.
10 1
А вы судите о сторонниках и противниках только по комментариям в интернете? И считаете, что здесь мнение всего города изложено? Печально, что мыслите так узко.
Сколько бы ни было оправдательных комментариев относительно поступка этого человека, разбираться и решать будет следствие. А там уж люди исходя из фактов работают, а не сопли жуют, как большинство высказывающихся.
1 9
А вот и нет.
Люди не оправдывают этого мужчину.
Просто практически у всех есть личный негативный опыт обращения в эту больничку.
2 0
Я Вас поняла. Но, судя по высказываниям, оправдывают…
А если и так, то у всех нас был негативный опыт общения с врачами, чиновниками и т.д.,и и.п., но это не значит, что отвечать за всех должен один-единственный человек, тем более по решению какого-то Александра, тем более таким способом.
0 2
Толпа пациентов?
Не слышал.
Зато слышал, что у каждого доктора есть своё личное кладбище.
0 0
Из происшествия сейчас устроят показательную акцию. Чтобы всем нам было неповадно — не то, что требовать, но и вообще вопросы «лишние» задавать. Кого привезли, во сколько, оказали помощь — не оказали — не ваше собачачье дело. Нате вам карточку с номерами ритуальных служб.
12 1
Посадят как Потапова — пожизненно?
3 1
Не посадят.
1 1
Когда мама умирала от сердечного приступа два врача скорой с открытыми ртами смотрели на человека и задали вопрос — А что с ней?
Когда она умерла у них на глазах у меня на руках, они сразу дали номер ритуалки и позвонили в полицию, что смерть от инфаркта.
Вот и все их способности.
4 0
Эта мадам-врач ….Когда в ЦГБ невозможно было пройти флюорографию,сломался аппарат,ее подчиненные отправляли делать платно,как было сказано якобы по указанию сей мадам.После письмо в министерство здравоохранения,отзвонилась Шахатова,разговаривала так,как будто ей кашу с утра помешали далеко не ложкой.Кстати,вместо лор-врача на приеме сидит фельдшер лет так 60,а этого специалиста днем с огнем не найдешь в ЦГБ на Островского.
12 0
Наша Бердская медицина …….Безответственные люди.Они нас за людей то не считают,с животными лучше обращаются.
8 0
Редакция, можно как-нибудь узнать, подключен ли интернет к врачебным кабинетам и сколько медиков сидит на линии комментирования в рабочее время, пока у них в коридорах ждут свей участи пациенты при смерти?
10 2
А почему бы редакции Курьер Среда не наведаться к доблестному чиновнику от медицины и не узнать как ее драгоценное здоровье?
2 1
А кто хочет видеть у себя дома представителей второй древнейшей?
0 0
Не путайте, вторая древнейшая всегда считалась церковь
0 0
церковь появилась как институт сравнительно недавно.
и то потому что христиане не боялись убирать трупы умерших от чумы.
0 0
Да ладно! Че всегда с начала спрашивают разрешения?
0 0
Многоуважаемый Господин Юрий Николавич Краморов, хотелось бы народу услышать Ваше мнение , как главного врача и просто мудрого человека. Столько времени идут дебаты, а в ответ тишина! Все люди, и врачи в том числе могут ошибиться, но идти напролом , позабыв о самой пациентке, которая пролежала ночь без оказания медицинской помощи, это уже не врачевание, а причинение вреда жизни человеку.
8 2
ляпис трубецкой.болт.
0 0
Ну назвав Крамарова «мудрым человеком», вы однако, загнули… Ржунемогу!
0 0