Жалобы на медуслуги обязали проверять страховые компании по ОМС

В России вступают в силу новые правила обязательного медстрахования. Об этом сообщается в приказе Министерства здравоохранения от 17 мая.

Теперь по новым правилам в стране усилят профилактическое направление в работе поликлиник. Так в ближайшие два года будет проведена диспансеризация и осмотры всех граждан России, после чего для каждого определят группу здоровья.

При наличии хронических заболеваний людей будут помещать под постоянное диспансерное наблюдение. Такие пациенты будут обследоваться несколько раз в год. При этом о планирующемся визите к врачу будут напоминать либо медсотрудники, либо страховые компании.

Изменения коснутся и страховых. Теперь их обяжут обрабатывать все жалобы пациентов и назначать проверку медицинских услуг, которые вызвали у граждан сомнения.

Источник: Известия