Подписи за установку светофора при выезде на трассу Р-256 собирает жительница Бердска
Выезд из частного сектора через калининский переезд на ул. Вокзальную не регулируется. 1500 человек, живущих за железнодорожным вокзалом вынуждены объезжать полгорода, чтобы попасть в детсад и школу в 5 минутах езды.
В надежде на помощь «Курьер. Среда Бердск» в редакцию обратилась бердчанка Наталья. Она рассказала, что жители микрорайона, расположенного за железнодорожным вокзалом, каждый день подвергаются опасности, ведь единственный выезд из частного сектора на федеральную трассу Р-256 не регулируется светофором. Кроме того, маленькие жители района вынуждены тратить на путь до детсада и школы около часа, вместо пяти минут.
По словам девушки, раньше таких проблем не было. Выручала грунтовая «незаконная» дорога через железнодорожный вокзал у трассы Р-256. Но когда весной 2019 года началось строительство нового вокзального комплекса, проезд перегородили забором.
За помощью девушка обращалась и к местной власти, но из совета депутатов Бердска ей пришел отрицательный ответ. Народные избранники сослались на то, что на этом участке дороги уже есть светофор. Но не учли, что это обстоятельство не упрощает жизнь людей, живущих за вокзалом. От сотрудников мэрии Наталья все еще ждет ответа. А вот в Росавтодор нашей героине сообщили, что если будет заявление с большим количеством подписей, то светофор, регулирующий движение на трассе при выезде с улицы Переездной, скорее всего, появится.
— Сейчас и направо выезжать опасно: стоит забор, люди выезжают на свой страх и риск. Ничего не видно, словно слепой котенок пытаешься встроиться в поток движения на федеральной трассе. Нам необходимо, чтобы на этом участке дороге поставили светофор, разрешающий поворот и налево, и направо. Вопрос только в том, какое количество людей подпишется под обращением в Росавтодор, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск».
Она принесла обращение в ведомство с пустыми листами для подписей жителей улиц Калинина, Мичурина и Зеленой.
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а где подписаться против установки светофора в этом месте?
30 13
какие «полгорода»? о чем они вообще?
там 700 метров проехать до Первомайской и развернуться цивилизованно!
Между светофорами на Первомайской и на Горького меньше 1 км, они хотят на федеральной трассе утыкать каждый 100 метров чтоли светофорами!
20 9
Как-то очень слабо верится про 1500 школьников и детсадовцев. И потом каждый светофор на федеральной трассе — это проблема. Надо наоборот избавляться от светофоров. А подписи надо собирать не за светофор а за развязки.
21 9
2 Конструктор
А вы не верьте/не верьте, а примите к сведению, раз такой недоверчивый. И к тому же читайте внимательно — 1500 ЖИТЕЛЕЙ, и понятно что это не все дети. И что, это что-то меняет? Люди-то бердчане. Они что не заслужили светофор, для удобства своего проживания там? Любой другой район Бердска, где бы проживали столько жителей и если бы была необходимость — уже бы давно поставили светофор.
А почему вы собственно боитесь пробок? Во-первых если правильно отрегулировать — пробок не будет. Во-вторых для нас кто важнее жители НАШЕГО города или транзитники, которые за 3-5 минут проехали Вокзальную и им вообще фиолетово, кто и как здесь живет и какие неудобства испытывает! Для меня важнее жители нашего города, а не транзитники!!
9 16
700 дополнительных метров для разворота не большая беда, не выдумывайте.
А выезд в сторону Новосибирска никогда там проблемой не был на самом деле.
13 9
Но-но, бердчанин-патриот, одумайся! Я на трассу с Лелюха выезжаю, на вокзале разворачиваюсь и еду в Нск. Множество машин выезжает со Спортивной, с Горького. Ещё весь квартал от Лелюха до Горького выезжает как я. Это получается, чтобы тем, кто за ж/д переездом живёт не делать крюк аж целых 700 метров, 1/3 тех кто живёт в центре должны об светофор спотыкаться?
Нет, нет, нет. Не нужен ещё один светофор на трассе. Трасса в обе стороны встанет.
Давайте лучше голосовать против ещё одного светофора. Народ, который на зоналке живёт (за переездом) сознательно туда переезжал (или там оставался жить). Есть неудобства, но есть и плюсы у вашего районе. Невозможно получать только лучшее в ущерб другим. Хотите легко выезжать — переезжайте в центр, но только там ни реки, ни берега, ни своих шести соток нет — зато выезд свободный, школы рядом.
20 10
2 Инженер
1500 человек (написано), чтобы попасть в детсад и школу.
6 7
А еще давайте поставим светофор для электричек и поездов, а то опаздываешь на работу, а тут то поезд, то товарняк, то электричка, и ни один не пропускает ни стыда ни совести
8 5
А тут как раз подземный переезд не помешал бы.
4 1
И вообще я маленьких детей водил пешком 15-25 минут, а подросли — сами стали ходить пешком. Что уж вы с детьми делаете, что они сами в школу не могут ходить.
11 7
Светофор там абсолютно не нужен. Разве что для усугубления пробок — тогда по утрам пробка в сторону Новосибирска будет не от Агролеса, как сегодня http://www.kurer-sreda.ru/2019/05/23/427124-ogromnaya-probka-stoit-na-vyezde-iz-berdska-na-trassu-r-256, а от поселка Вега, как минимум. Кстати, от вокзала прямо в Бердск на Горького тоже нельзя выезжать (за исключением общественного транспорта), там ровно такой же выезд на трассу, как и с Калинина. Ситуация кардинально изменится после реконструкции вокзала и развязки перед ним. Стоит ли устанавливать светофор с Калина на трассу? Я считаю, что нет!!!
15 6
2 Болдырев
Да не нужен ага !!! Вы шутите?! Сегодня полчаса ехали от Переездной до гаи чтобы уйти потом на первомайскую. Это нормально?! А был бы светофор через 3 минуты ты уже в центре. На в частности сегодняшнюю пробку светофор бы вообще никак не повлиял и не ухудшил от слова совсем — поток и так стоит , так хоть калининцы кому в Бердск надо в этой жуткой пробке бы не стояли!! Или вы по принципу «мы стоим и вы стойте мучайтесь»? Сегодняшняя Ситуация прям показательная — как назрел здесь светофор!
5 14
Вам-то хорошо — вы только от Переездной ехали. Спросите, сколько ехали те, кто встал в самом начале пробки!
3 5
Наталья. Не уподобляйтесь Пескову. Не несите пургу
4 5
убрать все светофоры в городе и окрестностях!!!! навсегда!!!!!чтобы было удобно всем!!!!!чтобы думать начали по правилам пдд!!!!!
3 9
Ещё можно отодвинуть забор и сделать там дополнительную полосу разгона для выезжающих. Вместо светофора.
4 2
Да нет там проблем с выездом и полоса не нужна.
Есть 2 проблемы:
1. Не хочу ехать лишние 700 метров до ГИБДД.
2. Хочу поворачивать там, где мне удобно, а не там, где можно.
10 3