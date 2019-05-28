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Выпускной альбом-2019: Фото всех 11-х классов опубликованы в газете «Курьер. Среда. Бердск»

В день последних звонков редакция запечатлела все выпускные классы бердских школ, чтобы и они попали в историю города. Газета выйдет в свет 29 мая.(ФОТО)

28.05.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Выпускной альбом 2019: Фото всех 11 х классов опубликованы в газете Курьер. Среда. Бердск

Удачи, выпускники

В газете «Курьер Среда. Бердск», который выходит в свет 29 мая, 6 страниц посвящены нашим дорогим выпускникам. Они прощаются со школой, но сначала должны пройти нелегкие испытания — сдать ЕГЭ. Экзамены начались 27 мая. А ровно через месяц для уже бывших 11-классников пройдет выпускной бал.

Первым этапом прощания со школой стали последние звонки, отгремевшие в бердских школах 24 мая. В этот день по многолетней традиции «Курьер. Среда. Бердск» запечатлел все до одного выпускных класса. И теперь выпускники-2019 тоже стали частью городской истории.

Покупайте газету с выпускниками в магазинах «Продсиб» и в редакции по адресам: ул. К. Маркса, 24, офис 2 и ул. Ленина, 38.

Выпускной альбом 2019: Фото всех 11 х классов опубликованы в газете Курьер. Среда. Бердск

Выпускной альбом 2019: Фото всех 11 х классов опубликованы в газете Курьер. Среда. Бердск

Выпускной альбом 2019: Фото всех 11 х классов опубликованы в газете Курьер. Среда. Бердск

 


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