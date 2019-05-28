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Насмерть разбилась маленькая девочка на заброшенной стройке в Новосибирске

Три ребенка поднялись на 3 этаж незавершенного строительного объекта и один из-них упал. Смерть наступила мгновенно. СК возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности.

28.05.2019 Фото: СКР Нет комментариев
 
Насмерть разбилась маленькая девочка на заброшенной стройке в Новосибирске

СК расследует происшествие с детьми

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту падения ребенка с высоты на строительном объекте, сообщили вечером сегодня, 28 мая, в региональном управлении Следственного комитета.

Следственным отделом по Ленинскому району города Новосибирск следственного управления СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетней девочки в результате падения с высоты 3-го этажа заброшенного неохраняемого строительного объекта в Ленинском районе по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По предварительным данным, около 15 часов 28 мая малолетние дети — 2 мальчика и 1 девочка, прошли на территорию заброшенного строительного объекта по ул. Волховская, 33А в Ленинском районе Новосибирска. Дети поднялись на высоту 3-го этажа, откуда девочка упала с высоты. Очевидцем трагедии была вызвана скорая медицинская помощь. От полученных травм ребенок погиб на месте происшествия.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа во главе со следователем следственного отдела, а также следователями криминалистами и экспертами-криминалистами регионального следственного управления, сотрудниками полиции и контролирующих органов, которые приступили к осмотру места происшествия и допросу очевидцев.

Расследование уголовного дела продолжается.


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