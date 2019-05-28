Скандал: Требуют быстрее потратить 1, 2 млн рублей на санитарную рубку леса депутаты Бердска

Настоящий скандал разразился сегодня, 28 мая, на комитете по промышленности и предпринимательству между депутатами Бердска и вице-мэром по строительству и городскому хозяйству Владимиром Захаровым. Предметом спора оказался план-мероприятий по санитарной вырубке деревьев в городе.

Народным избранником не понравилось, что заместитель директора Управления природными ресурсами Бердска Андрей Неустроев не предоставил депутатам график мероприятий, да и в целом экологи не торопятся вырубать лес. В защиту докладчика выступил Владимир Захаров.

— Управлению природных ресурсов предоставили целевую субсидию в размере 1,2 млн рублей на обеспечение санитарной безопасности в лесах. В настоящее время ведется подготовка к аукциону, размещение извещения на сайте РТС-тендер запланировано на июнь 2019 года. В настоящий момент мы определяем места работы. Первый участок находится в микрорайоне Молодежном, а второй участок определяем — либо это будет лес в районе «Чайки», либо в Новом поселке. По материалам исследований, наихудший показатель в Новом поселке. Техническое задание мы формируем. К работам приступим в июле и августе, — доложил Андрей Иванович.

Он отметил, что в санитарную проходную вырубку входит только сухостой, здоровых деревьев топор не коснется. Стоит отметить, что санитарная рубка в микрорайоне Молодежном пройдет в рамках наказа избирателей.

— Мы выделяли эти 1,2 млн рублей в надежде на то, что в Молодежном будет сделано прореживание леса и там можно будет сделать парк — установить лавочки и соорудить дорожки. К сентябрю в лучшем случае мы проведем очистку. Потом зайдем в зиму. Следующим летом проснемся, а там опять все столько же выросло. Мы закладываем снова 1,2 млн рублей, чтобы довести до ума что-то одно. В итоге — результат нулевой, — предположил председатель комитета Владимир Голубев. — В моем понимании, вы должны были к этому времени все уже давно провести, определить, кто это сделает. Мы должны все делать для людей, а не для того, чтобы вам наработаться. А сейчас вы делаете так — мы же работаем, мы должны отработать деньги.

В диалог выступил замглавы Бердска Владимир Захаров, который выступил вперед депутатами весьма эмоционально:

— Я не понял, в чем ваша претензия к нам. Что работаем медленно? Мы работаем согласно нашего плана работ. Вы не правы. Вы свой план работы покажите на год. У вас план работы на неделю максимум. Я не понимаю суть претензии. Мы разработали техническое задание, покажем его вам, вычистим Молодежный. Мы что делаем не так?

Народная избранница Елена Белова подчеркнула, что деньги выделили давно, а на улице — май. По ее мнению, работы можно было выполнить хотя бы к концу мая. К тому же — лето короткое и можно не успеть справиться с рубкой.

-Если бы Шерстобитова полгода назад не говорила нам, что к маю мы все вырубим, а летом закладывайте деньги на лавочки. Тогда бы никаких вопросов не было, — возмущался Владимир Голубев.

Отвечая на вопросы депутатов, Андрей Неустров подчеркнул, что сжигать порубочные остатки можно только поздней осенью или зимой. При этом рубится исключительно «сушняк».

— Сейчас разговор идет только и исключительно о сушняке, ни грамма деловой древесины вырубаться не будет. В крайнем случае могут вырубить аварийные и больные деревья. Мы на карте в техническом задании укажем специалистам конкретное дерево меткой, которое вырубят. Эти 1,2 млн рублей будут освоены так как следует, — подытожил эколог.

Напомним, на сессии бердского горсовета в феврале этого года депутаты проголосовали за выделение 1,2 млн рублей из местного бюджета на проведение лесопатологического обследования, локализацию и ликвидацию очагов вредных организмов, проведение комплекса санитарно-оздоровительных мероприятий на территории бердского муниципального лесничества Новосибирской области. Для данных мероприятий деньги из бердского бюджета были выделены впервые.

Лесопатологическое обследование на 113,7 га городских лесов провели сотрудники Центра лесозащиты. На данное обследование ушло 68 820 рублей.

— Все акты лесопатологического обследования размещены на сайте бердской горадминистрации. Скоро мы будем отыгрывать аукцион, и кто его выиграет, будет проводить комплекс санитарно-оздоровительных мероприятий. Все сухостойные деревья, назначенные к уборке по актам лесопатологического обследования, будут убирать и вывозить. У нас таких участков много. Планируем начать с Молодежного. Очень много пожеланий от жителей этого микрорайона. В конце прошлого года мы уже убирали опасные деревья рядом с тропинками, где ходят бердчане. Была договоренность с бердским лесхозом. Вырубили порядка 25 сухостойных и ветровальных деревьев для предотвращения несчастных случаев, — рассказывала Светлана Шерстобитова.