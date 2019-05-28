Медведев запретил пить импортное вино чиновникам на службе

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений. Документ опубликован во вторник на сайте правительства, изменения вступают в силу с 1 июля.

Под запрет, в частности, попали вина виноградные, игристые, ликерные и фруктовые (плодовые). Мера принята в целях содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия, следует из справки к постановлению.

«Ограничение касается только госзакупок, оно не распространяется на импортные вина, обращающиеся в коммерческом секторе [в магазинах, торговых сетях, на коммерческих предприятиях]», — уточняется в справке.

По оценкам директора Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза, общий объем госзакупок винодельческий продукции составляет около 7–8 млн л в год, на импортную продукцию приходится около 70%. Общий общем рынка, по его данным, достигает 850 млн л в год.

Документ был подготовлен Минсельхозом. Закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 года предусматривает, что правительство может устанавливать ограничения на допуск к закупкам иностранных товаров для государственных и муниципальных нужд.

В августе 2016 года правительство своим постановлением уже запретило закупать ряд продуктов иностранного производства для нужд госучреждений. Среди них — мясная, рыбная и молочная продукция, соль, сахар и пр. Нынешнее постановление расширяет этот список.

Источник: РБК