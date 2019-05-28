Что нам стоит дом построить?

При выборе стройматериала для стен обязательно

учитывайте следующие факторы:



• Цена. Более тяжелые материалы потребуют дополнительных затрат на их транспортировку к месту предполагаемой постройки. Кроме этого, возникнет необходимость в более надежном, а значит, более дорогом фундаменте.

• Отделка. Некоторые современные материалы не требуют сколько-нибудь значительной отделки, стены будут смотреться хорошо сразу после возведения. Другие, например бревна, нуждаются в основательной отделке, как внутри строения, так и снаружи. Необходимо учитывать этот фактор, так как он повлияет на сроки и финансовые затраты.

• Теплоизоляция. Ориентируйтесь на условия климата. В Сибири лучше не экономить на тепле, в противном случае зимние холода обойдутся слишком дорого. Лучше сразу приобретать материалы, которые хорошо сохраняют тепло. Можно дополнительно утеплить дом, если теплоизолирующие свойства материала недостаточны.

• Физические и временные затраты. Гораздо быстрее построить сооружение из материала, который представлен в крупном размере. Например, сооружение из панельных блоков можно возвести значительно быстрее и проще, чем из кирпичей.