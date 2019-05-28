Что нам стоит дом построить?

Среди опытных строителей до сих пор нет единого мнения о том, из какого материала лучше всего возводить стены дома. У каждого варианта есть как преимущества, так и недостатки.
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Дерево
Дерево - это высококачественный материал, который может быть представлен в нескольких видах. Бревна естественной формы не требуют дополнительной обработки, а вот оцилиндрованные нуждаются в защите: в процессе изготовления с них снимают смолу, которая играет роль естественной защиты. Для строительства дома часто приобретают брус: строганый, клееный или пиленый. Наиболее оптимальным вариантом считается клееный - этот материал подразумевает наличие специальных пазов, которые обеспечат наиболее плотное прилегание всех элементов стены друг к другу.
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Керамические блоки
В составе материала содержится смесь из глины и опилок, которая обжигается в печи. Материал невероятно прочный, поэтому из него часто сооружают многоэтажные здания. Блоки прочно прилегают друг другу за счет наличия специальных пазов, что создает дополнительную защиту от морозов.
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Газоблоки
Главное преимущество газоблоков состоит в том, что они превосходно сохраняют тепло. Внутри помещения будет комфортно за счет оптимального температурного режима и влажности. Кроме этого, с газоблоками легко работать: при необходимости материал легко режется с помощью ножовки, а для его кладки нужно совсем небольшое количество раствора или специального клея.
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Кирпич
Неизменный лидер в рейтинге строительных материалов для домов. Как правило, кирпич состоит из глины с разнообразными примесями, которые усиливают степень надежности этого материала. При выборе кирпича следует учитывать уровень его прочности, который обозначается буквой «М», а также морозоустойчивость, которая маркируется буквой «F». В условиях Сибири лучше приобретать кирпичи со стойкостью к холодам не менее F25, а для облицовки с маркировкой не менее F50.
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Каркасный дом
Если жилище нужно построить в предельно сжатые сроки и за небольшие деньги, каркасный дом - то, что нужно. В основе сооружения каркас из металла или дерева, между балками, стойками и стропилами укладывают утеплитель, который обшивают ДСП.
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