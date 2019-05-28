Защиты у Бастрыкина после нападения на врача в Бердске просят доктора Новосибирской области

Ассоциация врачей Новосибирской области направила письмо главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и президенту Национальной медицинской палаты Леониду Рошалю в защиту заместителя главврача ЦГБ Бердска Надежды Шахатовой.

На нее, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», напал посетитель, в следствии чего Надежда Александровна вынуждена взять больничный из-за сломанной руки. 25-летний Алексанлр Охотин объяснил свои действия намерением забрать документы его жены, попавшей в реанимацию, которые врач хотела смять, по его словам.

Письмо опубликовано на официальном сайте врачебной ассоциации.

Дословно

«20 мая 2019 года в центральной городской больнице г. Бердска Новосибирской области произошел вопиющий случай нападения на врача Шахатову Надежду Александровну при исполнении ею своих служебных обязанностей.

Молодой человек, Охотин Александр, представившийся как муж пациентки, находящейся на лечении в одном из отделений Бердской больницы, пытаясь незаконно получить сведения, составляющие врачебную тайну, умышленно причинил телесные повреждения заместителю главного врача больницы по медицинской части Надежде Александровне Шахатовой.

Надежда Александровна в здравоохранении работает более 20 лет, зарекомендовала себя среди коллег и пациентов, как профессионал, честный и порядочный человек, для которой интересы пациентов являются первостепенными, в любое время готова прийти им на помощь. По данному случаю, утром 20 мая в рабочий кабинет заместителя главного врача по медицинской части Шахатовой Н.А. вошел некий Охотин Александр, в состоянии возбуждения и агрессии, на повышенных тонах он требовал с нее заверить подписью и гербовой печатью больницы, 2 справки, которые были выданы ему врачами анестезиологом-реаниматологом и гинекологом данной больницы, без согласования с пациенткой и администрацией. В справках указывалось подтверждение факта, что его супруга находится на лечении в данном учреждении.

Шахатова Н.А., ознакомившись с записями в данных справках, в спокойной форме пыталась донести информацию Охотину А. о требованиях федерального законодательства в сфере охраны здоровья граждан РФ, по отношению сохранения врачебной тайны и, что данные справки она заверять не будет, т.к. они не действительны. Охотина А. данный ответ не устроил и свою агрессию он завершил причинением вреда здоровью Шахатовой Н.А., набросившись на нее и сломав левую руку, прикрывающую эти справки на своем рабочем столе, которые он пытался вырвать, применяя силу, а правой рукой она защищалась от его занесенной руки над ее головой.

Медицинская общественность Новосибирской области крайне возмущена тем, что до сих пор (на 24.05.2019г), по заявлению, поданного Шахатовой Н.А. в полицию г. Бердска 20.05.2019г., не проводится никаких расследований по действиям, совершенным Охотиным А., а мало того, им ведется через СМИ оскорбительная и лживая информация о враче Шахатовой Н.А. и, в целом, оказания медицинской помощи его супруге в данной больнице.

Вызывает обеспокоенность по поводу того, что в последнее время средствами массовой информации намеренно создается ажиотаж вокруг любых случаев, произошедших при оказании медицинской помощи. Причем в большинстве случаев ситуация преподносится с негативной стороны, «врачебные дела» освещаются исключительно с позиций «врачей-врагов», что способствует разжиганию ненависти к людям, оказывающим медицинскую помощь, в том числе в экстремальных условиях.

Агрессивность подтверждается резким ростом нападений на врачей при исполнении ими своих служебных обязанностей. Только за последние 10 лет отмечено сотни таких случаев. СМИ показывают обществу медицинских работников бездушными, неграмотными людьми, которые чуть ли не намеренно причиняют вред здоровью пациентов. Результатом такой информационной атаки на общественное сознание, является недоверие, агрессивность со стороны пациентов и их родственников, а также подавление у молодых людей желания работать в сфере оказания медицинской помощи из-за страха у молодых врачей оказаться выставленными СМИ на всеобщее порицание общества без каких-либо доказательств допущенных ошибок, при наличии искаженной и недостоверной информации о самом событии.

Сотни повседневных примеров спасения больных, достижения науки в сфере борьбы с тяжелейшими заболеваниями, уникальные операции, проведенные беззаветно преданными своему делу врачами – все это есть! Но, к сожалению, достижения и успехи отечественной медицины не доносятся СМИ до общественного сознания.

У медицинского сообщества возникает обоснованное беспокойство, по сложившимся ситуациям в целом и конкретного случая, произошедшего в Бердской больнице, о продолжающихся случаях нападений на медицинских работников при исполнении ими своих служебных обязанностей и до сих пор не принятых поправок в УК РФ о наказании виновных, причинивших вред здоровью медицинским работникам.

Учитывая большое общественное значение вопроса защиты медицинских работников, недопущения разжигания агрессии по отношению к ним в связи с профессиональной деятельностью и принятия мер к наказанию виновных в совершении преступлений, просим:

Взять под личный контроль вопрос привлечения к ответственности гр. Охотина Александра, за причинение вреда здоровью Шахатовой Надежде Александровне при исполнении своих служебных обязанностей.

С целью совершенствования действующих нормативных правовых актов внести в законодательные органы и органы, обладающие правом законодательной инициативы, предложения о дополнении уголовного и административного кодексов нормами привлечения к ответственности лиц, совершивших или покушающихся на совершение противоправных действий в отношении медицинских работников при оказании медицинской помощи или в связи деятельностью в указанной области, а также об ответственности за разжигание ненависти по отношению к медицинским работникам в связи с их профессиональной деятельностью.

Председатель Новосибирской областной ассоциации врачей, Заслуженный врач России Дорофеев С.Б.».