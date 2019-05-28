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IKEA хочет сдавать мебель в аренду в России

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IKEA хочет сдавать мебель в аренду в России

У концерна есть отдельная стратегия по повторному использованию и переработке мебели, главная задача которой дать продукту более продолжительную жизнь. Сдача мебели в аренду — только одно из направлений.

28.05.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
IKEA хочет сдавать мебель в аренду в России

«Икея» есть в Новосибирске

Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.

«У нас есть отдельная стратегия по повторному использованию и переработке мебели, главная задача которой дать продукту более продолжительную жизнь. Сдача мебели в аренду — только одно из направлений этой стратегии. У нас пока нет конкретного плана для России, но он будет. Однозначно, аренда будет внедрена на всех рынках присутствия IKEA», — сказал он.

Как сообщало в апреле агентство Рейтер, мебельный концерн начал тестировать проекты по сдаче мебели в аренду в Нидерландах, Швеции, Швейцарии и Польше, и планирует расширить их на 30 стран в 2020 году. Как пишет агентство, в Швеции и Швейцарии IKEA занимается предоставлением мебели компаниям в аренду по подписке, а в Нидерландах тестирует сдачу мебели в аренду студентам в сотрудничестве с жилищной ассоциацией.

Как отметил Энтони, уже сейчас участники клуба лояльности IKEA могут продавать друг другу мебель и товары для дома, которыми они уже не пользуются. «В перспективе мы хотим предоставить им физическую платформу для хранения, чтобы люди приносили свою мебель, а мы выставляли ее на продажу. Сейчас мы прорабатываем техническое решение этой идеи», — добавил он.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть по торговле мебелью и предметами домашнего обихода, основана в 1943 году. Компания работает более чем в 50 странах мира. Головной офис находится в Делфте (Нидерланды). Объем продаж в 2018 году составил 39 миллиардов евро.

Источник: 1prime.ru


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