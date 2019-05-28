Рекомендации по выбору дизельных компрессоров

Среди преимуществ значится энергонезависимость, вследствие чего гарантируется стабильная и успешная эксплуатация. Если отсутствует возможность подключения к электрической сети, дизельные компрессоры оказываются настоящим спасением.

Как выбрать дизельные компрессоры

Во многих ситуациях может оказаться полезной ссылка, по которой можно успешно выбрать дизельные компрессоры. При выборе обязательно учитывают следующие технические характеристики и отличия компрессорного оборудования:

1. Производительность и давление. Необходимо убедиться в том, что технических характеристик оказывается достаточно для успешной эксплуатации выбираемого оборудования.

2. Тип. Нужно понимать, что существуют поршневые и винтовые разновидности. Выбирая винтовой компрессор, нужно убедиться в надежности блока, являющегося центральной частью устройства.

3. Расход топлива. Импортные модели потребляют топливо в экономичном режиме, отечественные – в увеличенном. Более объективными являются данные при 60% нагрузки, ведь компрессоры не могут на постоянной основе работать на 100%.

4. Надежность двигателя. Рекомендуется использовать проверенные силовые агрегаты. От этого напрямую зависит, насколько успешной будет эксплуатация силовых агрегатов и будет ли отмечаться оптимальная устойчивость к эксплуатационным нагрузкам.

5. Размер и вес. Нужно учитывать грузоподъемность транспорта и возможность заезда на труднодоступные участки. При этом, если компрессор весит больше, расход топлива будет увеличиваться.

6. Уровень шума. Этот показатель учитывают, если предполагается работа рядом с коммунальными организациями или в ночное время. В любом случае желательно выбирать модели с повышенной шумоизоляцией.

Желательно внимательно изучить технические характеристики и особенности предлагаемых моделей для того, чтобы понять, на каком варианте целесообразно остановить собственный выбор с учетом специфики предстоящей работы.