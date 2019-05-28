Основные отличия аппаратного маникюра

Он стремительно завоевывает популярность благодаря особенностям и преимуществам. Однако некоторые представительницы прекрасного пола продолжают настороженно относиться к данной технике, так как отмечается наличие не только положительных, но и негативных отзывов.
Особенности аппаратного маникюра
Современный аппарат маникюр предполагает щадящую обработку ногтей. При этом используется специальный прибор, являющийся фрезером. Для качественной обработки ногтевых поверхностей предусмотрено несколько сменных насадок.
В настоящее время существуют разнообразные фрезера, поэтому процедуру можно проводить даже в домашних условиях. Обычно комплектация включает в себя следующие насадки:
1. Большие диски. Они позволяют осторожно снимать сухие участки кожи.
2. Компактные диски. Придают ногтевой пластине нужную форму.
3. Цилиндрическая насадка. Позволяет проводить обработку ногтей с выемок.
4. Насадка конусообразной формы. Подойдет для обработки кутикулы.
5. Специальная круглая насадка. Предполагается снятие кутикулы.
6. Насадка с валиком для шлифования. Устройство подойдет для шлифовки кожи рядом с ногтей.
Аппаратное устройство со специальными дисками и насадками позволяет успешно проводить маникюр.
На какие преимущества можно ориентироваться
Современный аппаратный маникюр отличается следующими значимыми преимуществами:
1. Щадящая обработка кожи и ногтевой пластины. В результате исключаются любые проблемы, связанные с обработкой ногтей.
2. Относительная безопасность, так как процедура проводится в щадящем режиме.
3. Возможность эффективной обработки проблемных участков ногтевых пластин.
4. Отсутствие болезненных и дискомфортных ощущений. При этом исключается даже дискомфорт, если процедура проводится опытным мастером.
5. Продолжительный эффект от маникюра. Рост кутикулы существенно замедляется, по сравнению с другими техниками и видами обработки.
Аппаратный маникюр оказывается эффективным для создания красивых и ухоженных ногтей.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10