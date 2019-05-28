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Основные отличия аппаратного маникюра

В настоящее время аппаратный маникюр становится все более востребованным у представительниц прекрасного пола.

28.05.2019 Фото: manikyres.ru Нет комментариев
 
Основные отличия аппаратного маникюра
Он стремительно завоевывает популярность благодаря особенностям и преимуществам. Однако некоторые представительницы прекрасного пола продолжают настороженно относиться к данной технике, так как отмечается наличие не только положительных, но и негативных отзывов.

Особенности аппаратного маникюра
Современный аппарат маникюр предполагает щадящую обработку ногтей. При этом используется специальный прибор, являющийся фрезером. Для качественной обработки ногтевых поверхностей предусмотрено несколько сменных насадок.
В настоящее время существуют разнообразные фрезера, поэтому процедуру можно проводить даже в домашних условиях. Обычно комплектация включает в себя следующие насадки:
1. Большие диски. Они позволяют осторожно снимать сухие участки кожи.
2. Компактные диски. Придают ногтевой пластине нужную форму.
3. Цилиндрическая насадка. Позволяет проводить обработку ногтей с выемок.
4. Насадка конусообразной формы. Подойдет для обработки кутикулы.
5. Специальная круглая насадка. Предполагается снятие кутикулы.
6. Насадка с валиком для шлифования. Устройство подойдет для шлифовки кожи рядом с ногтей.
Аппаратное устройство со специальными дисками и насадками позволяет успешно проводить маникюр.

На какие преимущества можно ориентироваться
Современный аппаратный маникюр отличается следующими значимыми преимуществами:
1. Щадящая обработка кожи и ногтевой пластины. В результате исключаются любые проблемы, связанные с обработкой ногтей.
2. Относительная безопасность, так как процедура проводится в щадящем режиме.
3. Возможность эффективной обработки проблемных участков ногтевых пластин.
4. Отсутствие болезненных и дискомфортных ощущений. При этом исключается даже дискомфорт, если процедура проводится опытным мастером.
5. Продолжительный эффект от маникюра. Рост кутикулы существенно замедляется, по сравнению с другими техниками и видами обработки.
Аппаратный маникюр оказывается эффективным для создания красивых и ухоженных ногтей.


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