Основные отличия аппаратного маникюра

Он стремительно завоевывает популярность благодаря особенностям и преимуществам. Однако некоторые представительницы прекрасного пола продолжают настороженно относиться к данной технике, так как отмечается наличие не только положительных, но и негативных отзывов.

Особенности аппаратного маникюра

Современный аппарат маникюр предполагает щадящую обработку ногтей. При этом используется специальный прибор, являющийся фрезером. Для качественной обработки ногтевых поверхностей предусмотрено несколько сменных насадок.

В настоящее время существуют разнообразные фрезера, поэтому процедуру можно проводить даже в домашних условиях. Обычно комплектация включает в себя следующие насадки:

1. Большие диски. Они позволяют осторожно снимать сухие участки кожи.

2. Компактные диски. Придают ногтевой пластине нужную форму.

3. Цилиндрическая насадка. Позволяет проводить обработку ногтей с выемок.

4. Насадка конусообразной формы. Подойдет для обработки кутикулы.

5. Специальная круглая насадка. Предполагается снятие кутикулы.

6. Насадка с валиком для шлифования. Устройство подойдет для шлифовки кожи рядом с ногтей.

Аппаратное устройство со специальными дисками и насадками позволяет успешно проводить маникюр.

На какие преимущества можно ориентироваться

Современный аппаратный маникюр отличается следующими значимыми преимуществами:

1. Щадящая обработка кожи и ногтевой пластины. В результате исключаются любые проблемы, связанные с обработкой ногтей.

2. Относительная безопасность, так как процедура проводится в щадящем режиме.

3. Возможность эффективной обработки проблемных участков ногтевых пластин.

4. Отсутствие болезненных и дискомфортных ощущений. При этом исключается даже дискомфорт, если процедура проводится опытным мастером.

5. Продолжительный эффект от маникюра. Рост кутикулы существенно замедляется, по сравнению с другими техниками и видами обработки.

Аппаратный маникюр оказывается эффективным для создания красивых и ухоженных ногтей.