Горло болит: Болезни органов дыхания лидируют у жителей Бердска

Здоровье — самое дорогое, что есть у жителей Бердска. Полностью здоровых людей с каждым годом становится все меньше, а очереди в поликлиниках — все больше. Какие болезни среди жителей самые распространенные, рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в бердской ЦГБ.

По распространенности заболеваний на первом месте в Бердске находятся болезни органов дыхания, в том числе хроническая болезнь легких, бронхиальная астма, пневмония; на втором — заболевания органов кровообращения, в том числе артериальная гипертония, цереброваскулярные болезни, ишемическая болезнь сердца; на третьем месте — болезни органов пищеварения.

По данным Новосибирскстата, за три месяца текущего года в Новосибирской области умерли 9075 человек. Самая большая смертность — от болезней кровообращения — 4392. На втором месте стоит смерть от новообразований, 1473 случая. Смертность от болезней органов дыхания составила 313 случаев, органов пищеварения — 337. От инфекционных и паразитарных заболеваний скончались 304 человека, от туберкулеза — 76 человек. 106 человек покончили жизнь самоубийством, было зарегистрировано 41 убийство, внешние причины смерти определены у 503 человек.

Для профилактики заболеваний необходимо вести здоровый образ жизни: отказаться от курения и употребления алкоголя, вести адекватную физическую и умственную активность, придерживаться здорового питания. Для раннего выявления заболеваний не следует отказываться от прохождения диспансеризации, подчеркнули в бердской ЦГБ.

Начните день с улыбки и зарядки

Правильное питание должно исключать жареные продукты и копчености, в пище должно присутствовать как можно меньше продуктов, содержащих простые углеводы (сладости) и животные жиры (жирное мясо, колбасы). Супы лучше готовить на овощных бульонах, а мясо есть в отварном виде.

Желательно употреблять мясные блюда два раза в неделю, рыбные — три раза. В вашем меню должны присутствовать молочные продукты, крупы, сложные углеводы (макароны). Обязательно — овощи и фрукты (старайтесь чаще есть овощи в сыром виде).

Самой здоровой считается средиземноморская диета, содержащая в своей основе рыбу, овощи, фрукты.

Напитки, содержащие кофеин (чай, кофе) старайтесь пить не чаще двух раз в день, так как они выводят из организма кальций. В остальное время пейте молоко, соки, травяные настои, морсы. Но и не забывайте пить обычную воду, суточная норма которой в теплое время года должна составлять не менее полутора литров. Воду желательно пить между приемами пищи. Встав утром, возьмите за правило выпивать перед завтраком один-два стакана воды.

Идеальный завтрак — каша: и полезна, и обойдется дешевле, чем те же бутерброды.

Нужно придерживаться режима питания и есть четыре-пять раз в день. Последний прием пищи – за три часа до сна.

Проснувшись утром, не спешите подскочить с постели, сделайте несколько упражнений, которые приведут в тонус ваши мышцы. Первое, с чего начинаем — имитируем езду на велосипеде. Затем делаем массаж живота по часовой стрелке. Садимся на кровать и массируем стопы. После поглаживаем ноги от стоп до бедер. Встаем с кровати, делаем приседания и отжимаемся.

Достаточно пяти минут на выполнение этих упражнений, чтобы привести мышцы в тонус.

Хотите, чтобы ваше здоровье как можно дольше сохранилось, ходите пешком не менее пяти километров в день в хорошем темпе.

Ежегодно в целях профилактики, даже если вы превосходно себя чувствуете, нужно посещать врача и проходить рекомендуемые обследования такие как анализы крови на сахар и холестерин, анализ мочи, флюорографию и другие.

Даже если вы будете правильно питаться, заниматься спортом, откажетесь от вредных привычек – в общем, будете вести здоровый образ жизни, но при этом ежедневно испытывать стресс, ни о каком здоровье не может идти и речи.

Самое главное, быть доброжелательным, никогда не испытывать чувства зависти и злости. Прибавьте к этому все остальное, и вы станете самым счастливым человеком.

Эталон питания или назад в СССР

Возьмите за эталон созданную еще в советские времена санаторную систему питания.

Объем утреннего рациона должен составлять чуть меньше трети суточного потребления продуктов. Завтрак может быть двойной или одинарный. Двойной завтрак представляет собой бутерброд и чай перед уходом на работу и в 11.00 чашку супа или кашу с котлеткой. В России не приняты двойные завтраки, и поэтому перед тем, как уйти на работу, обязательно плотно поешьте. Вот что примерно должно быть на вашем столе: небольшое количество салата (огуречного, капустного, свекольного), это может быть и овощное ассорти, а также чашка каши, которую вы больше всего любите. Более простой вариант завтрака — мясная нарезка с овощами.

Обед тоже должен быть полноценным (больше трети от нормы суточного потребления). Желательно обедать в одно и то же время, для того чтобы организм привык включать железы, участвующие в пищеварении. В этом случае усвояемость продуктов очень высока.

Ваш обед должен состоять из салата, супа, второго и, конечно, чая или компота, кофе или молока.

Людям, страдающим заболеваниями желудка и кишечника, минут за 5-10 до обеда желательно выпить стакан столовой минеральной воды, можно и обычной.

Ужинать также лучше в одно и то же время. Традиционно принято считать, что поздний ужин вреден. Но он может быть и поздним, если после него вы не ляжете спать еще два-три часа.

Переваривание продуктов приводит к перераспределению крови к органам желудочно-кишечного тракта. Поэтому, если поесть и сразу лечь спать, сон не будет полноценным, и утром вы не почувствуете себя отдохнувшим.

Плотный ужин перед самым сном может привести и к более серьезным последствиям. У некоторых людей есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, в частности со сфинтером пищевода, который не пускает пищу из желудка в пищевод. И при полном желудке пища во время сна может затечь в легочную систему и вызвать асперационную пневмонию и даже смерть.

Если вы вечером поели совсем немного и ночью проснулись от того, что голодны, не мучьте себя — выпейте стакан молока и съешьте печенюшку.

Один из признаков, требующий к себе пристального внимания, – если вы постоянно просыпаетесь ночью от голода, хотя плотно ужинаете. Это тревожный симптом заболеваний желудочно-кишечного тракта: чаще всего язвы 12-перстной кишки или панкреатита.