Перепишут деревья и скамейки в парке Победы Бердска

Создана комиссия для инвентаризации парка Победы в Бердске. Переписать все имеющееся на территории парка муниципальное имущество и отметить его состояние членам комиссии необходимо до конца июня 2019 года. Данное мероприятие находится на контроле вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова.

По словам начальника отдела по управлению муниципальным имуществом Натальи Марусиной, инвентаризации подлежит все, что находится на территории парка, в том числе деревья и кустарники. Задача комиссии все описать, если какие-то объекты не учтены, обозначить их. В первую очередь необходимо выявить, в каком состоянии объекты находятся. Данное мероприятие необходимо для планирования ремонтно-восстановительных работ на территории парка, отметила Марусина.

Переписать все имущество на территории парка Победы — задача не одного дня. По поставленным срокам инвентаризация должна быть проведена до конца июня, подчеркнула Наталья Дмитриевна.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в 2020 году парк Победы ждет реконструкция.

В этом году небывалое благоустройство, более чем на 78 млн рублей, пройдет на территории городского парка культуры и отдыха, ставшей победителем рейтингового голосования в 2018 году.