Граница на замке: Зеленые береты отметили День пограничника в Бердске

Сегодня, 28 мая, ветераны-пограничники Бердска собрались в парке Победы, чтобы почтить память своих сослуживцев, поздравить друг друга с Днем пограничника. Около 200 000 пограничников сейчас охраняют и защищают рубеж. Честь, отвага, мужество, высокий профессионализм — эти качества необходимы при выполнении задач по охране Отечества на государственной границе.

Ветераны пограничных войск, члены их семей, почетный гражданин Бердска Раиса Христенко, мэр города Евгений Шестернин, спикер горсовета Бердска Валерий Бадьин, депутаты заксобрания Новосибирской области, руководитель бердской городской общественной организации участников-войны на Северном Кавказе полковник запаса Андрей Янеев, почетные граждане Бердска, отец Владимир — возложили цветы к памятнику пограничных войск и к вечному огню на мемориале Славы.

-Ровняйсь! Смирно! Здравствуйте, товарищи, поздравляю вас с 101 годовщиной пограничных войск. Знамя общественной организации нести, — под крики военных «Ура! Ура! Ура!» командовал полковник запаса Анатолий Гридасов.

Автор видео Марина Волкова



Глава Бердска Евгений Шестернин обратился к пограничников, поздравив их с праздником:

— Каждое государство ставит перед собой задачу обеспечить безопасность. Сегодня мы все говорим вам спасибо. Спасибо за то, что вы передали эту эстафету. Благодарен за то, юные бердчане мечтают продолжить свою службу. Благодарю вас за братство, которое каждый год чтит память, проводит встречи. Здоровья вам, терпения, любви и уюта в доме.

Спикер горсовета Берсдка Валерий Бадьин также обратился к погранчиникам, пожелав воинам здоровья и активной жизненной позиции, чтобы воспитать подрастающее поколение в духе тех традиций, в которых воспитывали их. Ветераны вспомнили имена тех бердчан, которые первыми встали на защиту своей Родины в начале Великой Отечественной войны — Дмитрий Маслов, Григорий Базилевский, Константин Шарабрин, Василий Малышев и Илларион Зырянов. Их имена остались в истории.

Председатель городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Раиса Христенко в честь Дня пограничника прочла стихотворение, поблагодарив парней за службу, сплоченность, терпение, выдержку и выбор профессии:

— Пограничники, вы держите рубежи нашей необъятной Родины на замке. Пусть никогда и никто не сможет их отворить. Помните, что российский народ восхищается вашей мужественностью и признаны лучшими войсками. Желаем вам, чтобы зеленый берет был вашим талисманом в службе.

Автор видео Марина Волкова



-Братаны, я хочу вам сказать, что это лучший праздник. Желаю вам счастья, здоровья, радсти, пограничного здоровья. Знаю, что бегать вы молодцы, видел. Еще бы жить подольше и счастливее, — поздравил пограничников с их днем Андрей Инеев.

Праправнуки героев Отечественной войны, ученики 3 «В» лицея № 7 отблагодарили ветеранов-пограничников стихотворениями.

— Спасибо ребятки, молодцы ребята, — аплодируя выкрикивали военные малышам.

Автор видео Марина Волкова



Полковник-запаса Анатолий Гридасов рассказал воинам, что в прошлом году организация провела участие в уроках мужества во многих школах Бердска. Но основное внимание уделяли празднованию 100-летия пограничных войск. Представители участвовали в войсковой стажировке на границе с учениками 11 класса. Общественная организация подготовила фотоальбом и передала его музею 11 школы.

— Я бы хотел почтить память погибших на границе, в горячих точках, а также ушедших от нас сослуживцев минутой молчания, — обратился к военным Анатолий Инеев.

Каждый присутствующий на встрече возложил цветы к памятнику пограничников. Некоторые воины, склонив голову, задерживались у памятника, мыслями обращаясь к своими сослуживцам и друзьям пограничникам.

автор видео Марина Волкова



Справка

Декретом Совнаркома 28 мая 1918 года была учреждена Пограничная охрана РСФСР. Тогда же было создано Главное управление погранохраны, в которое, в полном составе перешли офицеры бывшего Управления отдельного корпуса погранстражи, охранявшие рубежи Российской империи. Правопреемником этих структур стала Федеральная пограничная служба России (ФПС РФ), созданная указом президента России 30 декабря 1993 года, которая до этой даты носила наименование — Пограничные войска Комитета государственной безопасности Союза Советских Социалистических Республик (ПВ КГБ СССР).

С мая 2003 года ФПС России перешла в ведение ФСБ — пограничных войск России и называется «Пограничная служба Федеральной службы безопасности Российской Федерации».

Само празднование направлено на демонстрацию боевой мощи пограничных войск, а также на поднятие боевого духа офицеров, солдат и матросов исполняющих воинский долг перед страной на море и на суше.

В день пограничника принято производить возложение цветов и венков на могиле неизвестному солдату в знак уважения защитникам страны.