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Двигаемся мало: Ожирением страдает каждый третий из мужчин в России

Основных причин ожирения две — неправильное питание и недостаточная физическая активность. Малоподвижны мужчины в возрасте от 25 до 44 лет.

28.05.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Двигаемся мало: Ожирением страдает каждый третий из мужчин в России

За последние 15 лет в России количество мужчин с ожирением выросло почти в три раза

За последние 15 лет в России количество мужчин с ожирением выросло почти в три раза, сейчас ожирением страдают почти 29% мужчин, заявила главный внештатный терапевт Минздрава России, директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Оксана Драпкина.

«Распространенность ожирения именно в мужской популяции практически достигает 29%, практически в три раза по сравнению с 2003 годом увеличилось количество мужчин, которые имеют ожирение», — сказала Драпкина на пресс-конференции.

Она уточнила, что основных причин ожирения две — неправильное питание и недостаточная физическая активность.

«Двигаемся мы мало, особенно, что странно, мало двигаются в возрасте от 25 до 44 лет, казалось бы, самое молодое население, но от 45 движение начинается несколько больше. В сельской местности физической активностью также занимаются меньше, чем в городе», — сказала Драпкина.

При этом сейчас в России, по ее словам, слишком много рекламы, которая побуждает человека поесть, даже если он не голоден.

Источник: РИА Новости


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