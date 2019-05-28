За чей счет содержат Центр здоровья в Бердске?

— Я знаю, что в городе работает Центр здоровья, но ни разу там не была. Мне интересно знать: за чей счет содержится данная организация, и какое обследование можно там пройти? — спросила «Курьер. Среда. Бердск» читательница Татьяна Владимировна.

Это не самостоятельная организация, а подразделение бердской горбольницы, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» руководитель Центра здоровья Виктор Подойма. Так же как поликлиники, хирургическое или инфекционное отделения и так далее, Центр здоровья входит в состав бердской ЦГБ, подчеркнул Виктор Васильевич.

Центр здоровья открылся в рамках государственной программы по здравоохранению в 2010 году, и одним из первых обследование в нем прошел мэр Бердска на тот момент Александр Терепа.

Всего в России действуют 509 центров здоровья. На территории Новосибирской области их девять для взрослых и четыре для детей. Ближайший детский Центр здоровья расположен в новосибирском Академгородке. Четыре из взрослых центров здоровья работают в Новосибирске, пять — в районах области: Бердске, Искитиме, Куйбышеве, Татарске и Кольцове.

Главное — сохранить здоровье здоровых

— Центр здоровья предназначен для охраны здоровья здоровых людей. Здесь выявляются факторы риска развития заболеваний. Основные факторы риска — повышенное артериальное давление, избыточная масса тела. Мы говорим не только о факторах риска, но и о том, что стоит за ними. Давление в большей степени ничем не проявляется, а часто выявляется на этапе осложнений. Пациента ничего не беспокоит: давление да давление. Но нет. Мы пациенту расскажем, что за давлением стоят такие заболевания, как инфаркт миокарда, инсульт, отслойка сетчатки глаза, почечная недостаточность. Точно так же второй фактор риска — «хорошего человека должно быть много», что мы называем избыточной массой тела. А за этим тоже стоит линейка заболеваний. Мы указываем на роль физической активности в поддержании здоровья, выясняем характер питания и рассказываем, как правильно питаться, и какие заболевания стоят за неправильным питанием, — подчеркнул Подойма.

В Центре здоровья пациентам проводят экспресс-диагностику сахара в крови и холестерина. Эти показатели необходимо контролировать, так как за ними стоят свои заболевания. Выявляя избыточную массу тела, проводят антропометрию. Есть программы, которые позволяют определить стрессоустойчивость. Стресс — это тоже один из факторов риска и нужно уметь ему противостоять, отметил Виктор Васильевич. Пациенту делают электрокардиограмму, измеряют давление. Многие пациенты очень интересуются определением внутреннего состава тела. Это процентное соотношение воды, мышечной и жировой тканей в организме. И по этому показателю выводится метаболический возраст.

— Особенно это важно для людей, ведущих здоровый образ жизни. И когда это подтверждается метоболически, они чувствуют себя более уверенно, то, что они на правильном пути, — акцентировал Подойма.

В Центре здоровья окулист проверяет внутриглазное давление и остроту зрения, стоматолог консультирует по состоянию слизистой полости рта.

Заключение по обследованию и рекомендации дает врач терапевт Центра здоровья. Перед ним стоит задача — сформировать у пациента ответственное отношение к своему здоровью.

При выявлении признаков какого-либо заболевания терапевт Центра здоровья рекомендуют обратиться к участковому терапевту, который прим необходимости назначит соответственное лечение.

В Центре здоровья постоянно формируются и работают школы здоровья, например по гипертонической болезни, сахарному диабету, здоровому образу жизни и другие. Но все же бердчане больше настроены на индивидуальные консультации у врача-терапевта, пояснил руководитель Центра здоровья.

Как записаться на обследование

Записаться на обследование в Центр здоровья можно по тел.: 2-66-57 (попросить соединить с Центром здоровья), при личном обращение: ул. Островского, 53, 4 этаж, левое крыло, кабинет №6. Обследование проводится бесплатно.

Пациента записывают на определенное время, в течение 1 часа-1 часа 10 минут он проходит обследование и получает консультацию терапевта.

Пройти обследование в Центре здоровья может любой человек старше 18 лет, не обязательно житель Бердска или Новосибирской области, это могут быть жители и других регионов. При себе нужно иметь паспорт и страховой полис.