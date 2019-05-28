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На бесполезность санкций против России жалуются на Украине

Политолог Спивак посетовал, что за последние 3-3,5 года Украина как государство «растеряла уважение, доверие и партнерское взаимоотношение к себе».

28.05.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
На бесполезность санкций против России жалуются на Украине
Европейские санкции против России не действуют, заявил руководитель «Национальной стратегии развития» Дмитрий Спивак в эфире телеканала «112 Украина».

О каких санкциях европейских в отношении России идет речь, если Франция там строит завод «Рено», Германия с Россией строит «Северный поток — 2» и достроит, а Турбьерн Ягланд говорит о необходимости возвращения России в лоно, так сказать, Европейского союза. Поэтому все эти санкции номинальны, они абсолютно никак уже давно не действуют на экономику Российской Федерации.

Политолог добавил, что Киеву следует быть готовым к тому, что в европейской политике поменяются тенденции, а президенту Владимиру Зеленскому отправить в отставку министра иностранных дел Павла Климкина и назначить нового главу МИД.

Спивак также посетовал, что за последние 3-3,5 года Украина как государство «растеряла уважение, доверие и партнерское взаимоотношение к себе».

Отношения Москвы и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот, и вокруг Крыма, который стал российским регионом после референдума. Западные страны обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены антироссийских санкций.

Источник: РИА Новости


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(1) Комментарий

  1. Гость

    «На бесполезность санкций против России жалуются на Украине»
    Ишь ты, какие у древнеукрошумеров страдания! «Уж мы москалям вредим-гадим-пакостим, а им всё хорошо!»-???
    Содержали их, кормили за наш общий счёт — получили в благодарность?! Урок на будущее — не вздумайте больше там строить, восстанавливать налаживать — финансировать их, даже если одумаются в конце концов! А ведь будут жалостливые, с мантрами про братские народы??! :(

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