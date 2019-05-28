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Обещалкины: из дорожных недоделок и других мелочей складывается негатив

У нас есть думающие руководители? Или голова, только чтобы шапку носить? Где план развития Бердска?

28.05.2019 Один комментарий
 
В рубрику «Сообщи свою новость» написал Житель:

— У нас есть думающие руководители? Или только голова, чтобы шапку носить?

Хочется спросить про ул. Лунную. Хорошо, запроектировали ремонт улицы. Первый этап от ул. Боровой до района ДК «Родина». Следующий этап от ДК «Родины» до поворота на заправку возле ТД «Орбита». Так же есть участок ул. Лунной, построенный от ул. Звездной до Белокаменного. А вот собственно участок от поворота на заправку до ул. Звездной кому оставили? Почему этот участок не вошёл в проект. Почему у нас такие безграмотные руководители?

Все из мелочей в общей негатив и складывается в городе. То там не учли, то тут не доделали. А глава, что глава, ему далеко до проблем граждан, даже порядок навести у себя не может. Кто за строительство отвечает? Специалист? Да грош цена такому специалисту. Где генеральный план города, о котором так громко заявляли? Где план развития? Совет старейшин зато слушаем. Тьфу на вас с высокой колокольни. Нет четкого представления, только болтовня и обещания. Конкретика – горячая вода. Обещалкины. Не нужно раньше срока обещать, сделай в срок, но качественно. И так во всём… Можно продолжать бесконечно.


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(1) Комментарий

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    «Никогда так не было и вот опять.»(c) :-D :-D :-D

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