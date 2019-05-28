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Упала в яму с золой и получила ожоги 90% тела 7-летняя девочка в Красноярске

Двое детей играли в мяч и их внимание привлекла яма глубиной два метра, в которую местные жители сбрасывали золу из печи. Яма была не огорожена и не прикрыта. СК начал проверку.

28.05.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Упала в яму с золой и получила ожоги 90% тела 7 летняя девочка в Красноярске

Ямы с золой не была огорожена

Семилетняя девочка получила серьезные ожоги, упав в яму с золой в Ленинском районе Красноярска, сообщает управление СК по Красноярскому краю.

«В результате неосторожности семилетняя девочка упала в яму. Находившиеся рядом соседи тотчас вытащили ее, вызвали бригаду скорой помощи, однако ребенок получил серьезные термические ожоги и сейчас находится в больнице», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что инцидент произошел в Ленинском районе Красноярска в районе улица Спортивная. Двое детей играли в мяч и их внимание привлекла яма глубиной два метра, в которую местные жители сбрасывали золу из печи. Яма была не огорожена и не прикрыта. Упавший в нее ребенок получил термические ожоги 90% тела.

Следователи начали доследственную проверку. В настоящее время следователь устанавливает все обстоятельства случившегося, опрашивает родителей, соседей, устанавливается, на каком основании была вырыта яма в месте общего пользования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: РИА Новости


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