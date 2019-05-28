Медведев отменил роуминг в России

27 мая 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга. Премьер подчеркнул, что это окончательное решение вопроса на уровне подзаконного нормативного акта правительства. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, как отменяли внутрисетевой и национальный роуминг в России.

Что такое роуминг и сколько он стоил

Внутрисетевым роумингом называется предоставление услуг связи абонентам за пределами его «родного» региона за дополнительную плату. Национальный (или межсетевой) роуминг действует, когда у оператора нет своей сети в «гостевом» регионе (или районе), и абонент автоматически подключается к сети другого оператора, с которым заключено соответствующее соглашение.

Взимание платы за национальный и внутрисетевой роуминг (как правило, с исключениями для соседних с ним субъектов Федерации) практиковалось в России с самого начала развития сетей сотовой связи. Это было обусловлено большой территорией страны и дороговизной развертывания телекоммуникационных сетей.

К середине 2010-х годов национальный роуминг в России был бесплатным только в случае аварийных ситуаций (например, при неполадках на сети одной компании ее абоненты могли пользоваться без дополнительной платы услугами другой сети). Плата за внутрисетевой роуминг взималась в разном объеме всеми операторами «большой четверки» (МТС, «Мегафон», Tele2 и работающий под брендом «Билайн» «Вымпелком») Без дополнительных опций и скидок для звонков в другие регионы за эти услуги операторы взимали от 5 руб. (Tele2) до 10,9 руб. (МТС) в минуту. Однако большинство абонентов пользовались тарифными пакетами с бесплатными входящими в «гостевых» регионах.

Отдельной проблемой при этом был роуминг в Крыму и Севастополе. На полуострове не работают операторы «большой четверке», их абоненты в Крыму пользуются роумингом от местных сотовых компаний — «К-Телеком» (бренд Win-mobile), «КТК-Телеком» («Волна мобайл»), «Крымтелеком» и «Севтелеком».

Планы отмены

На проблему высоких тарифов на роуминг Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) обратила внимание в 2010 году. В своем докладе по итогам года ведомство признало, что операторы «большой тройки» (в то время — «Билайн», «Мегафон» и МТС) «установили и поддерживали монопольные высокие цены на услуги связи в роуминге» (включая национальный). Тогда ведомству удалось добиться снижения цен только на услуги в международном роуминге.

В конце 2012 года Министерство связи и массовых коммуникаций внесло в Госдуму поправки в закон «О связи», предусматривавшие отмену внутрисетевого и национального роуминга. Законопроекту потребовались крупные доработки, и он не был рассмотрен даже в первом чтении.

23 июня 2017 года, после отмены внутрисетевого роуминга в ЕС, глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что будет добиваться отмены роуминга внутри России.

Дело о внутрисетевом роуминге

17 июля 2017 года Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение «большой четверке» мобильных операторов, потребовав от них в течение 14 дней изменить тарифы на услуги связи в поездках, исключив необоснованную разницу цен. ФАС установила, что взимание дополнительных средств за услуги связи в поездках внутри страны не имеет экономических и технологических обоснований. Представители «большой четверки» тогда высказались резко против претензий ФАС, назвав требования по отмене роуминга за 14 дней «невыполнимыми». В результате рассмотрения дел переговоры по внутрисетевому роумингу затянулись. В конце 2017 года ФАС сняла претензии с Tele2 после введения этой компанией новой линейки тарифов, но 5 марта 2018 года возбудила дела против остальных операторов. Их рассмотрение завершилось только летом 2018 года. 7 августа операторы озвучили график по отмене роуминга. В целом процесс был завершен в сентябре 2018 года. Несмотря на это, 18 декабря 2018 года ФАС наложила штрафы на МТС, «Мегафон» и «Билайн» размером 737,5 тыс. руб. для каждого из этих операторов.

Дело о национальном роуминге

3 августа 2017 года ФАС возбудила дела по пункту 1 части 1 статьи 10 закона «О защите конкуренции» в отношении операторов «большой четверки», выявив поддержание «монопольно высоких цен (тарифов) на услуги связи в национальном роуминге и при заключении национальных межоператорских роуминговых соглашений на территории Российской Федерации». К весне 2018 года МТС, «Билайн» и «Мегафон», по мнению ФАС, устранили нарушения, и дела в их отношении были завершены. Tele2, не имевшая сети в 20 российских регионах, должна была устранить замечания до начала осени 2018 года. В итоге 21 сентября 2018 года в ФАС сообщили, что по делу о национальном роуминге все четыре оператора были оштрафованы на суммы «порядка 750 тыс. руб. на каждого».

Фактически осенью 2018 года российские сотовые операторы отменили по предписанию ФАС внутрисетевой и национальный роуминг. Исключением оставался Крымский полуостров.

Поправки в закон «О связи»

10 июля 2018 года Госдума приняла в первом чтении поправки в закон «О связи», фиксирующие в законодательстве отмену роуминга на территории России. Он был внесен на рассмотрение палаты в июне 2017 года депутатами от «Справедливой России» во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым. 18 декабря документ был принят во втором чтении, 19 декабря — в третьем. 21 декабря — одобрен Советом Федерации. 28 декабря подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно документу, с 1 июня 2019 года национальный роуминг будет отменен на всей территории страны, включая Крым и Севастополь. Как заявил в апреле 2019 года глава ФАС Игорь Артемьев, крымские местные операторы только выиграют от отмены роуминга за счет увеличения притока клиентов. 22 мая замминистра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Вадим Первых заявил, что операторы мобильной связи на полуострове готовы к отмене роуминга.

Источник: ТАСС