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Тимати показал Шойгу армейскую коллекцию одежды Black Star

Модный показ состоялся 27 мая в Национальном центре управления обороной РФ. Рэпер заявил, что одежда создана специально для патриотов.(ВИДЕО)

28.05.2019 Фото: стоп-кадр видео Один комментарий
 
Тимати показал Шойгу армейскую коллекцию одежды Black Star

Стиль «милитари» снова в моде

В Национальном центре управления обороной — одном из самых закрытых военных объектов — сегодня прошел настоящий модный показ. В атриуме центра выстроили подиум, по которому продефилировали модели в одежде стиля милитари. Они представили совместную коллаборацию сети магазинов «Армия России» («Военторг») и российского рэпера Тимати с его брендом Black Star.

Весенне-летнюю коллекцию создавали около полугода. Дизайнеры разработали варианты одежды для женщин, мужчин и детей. Рэп-стилистика в укороченных толстовках с логотипом «Армия России», брюки свободного кроя с утяжкой на щиколотках, oversize худи и модные в сезоне комбинезоны. Девушкам предлагают надеть платья-сафари, а молодым людям — длинные летние шорты и футболки с мишенью на груди и надписью «Сирия» на спине. Вся в цветах военной формы — традиционном хаки, песчаном камуфляже и в черном. Есть элементы военного снаряжения.

«Если ты являешься патриотом страны, если болеешь за страну, поддерживаешь армию России, если ты брутальный мужчина, который представляет интересы страны, то эта одежда для тебя. Она и высокотехнологична, из очень хорошего дорогого материала, водостойкого. Надевая эти доспехи, ты и представляешь страну, и разделяешь идеологию Black Star — здоровый образ жизни, и поддерживаешь армию России», — объяснил Тимати корреспонденту «Звезды».

На показе присутствовал и министр обороны РФ Сергей Шойгу. В конце презентации музыкант подарил ему фирменную армейскую куртку от бренда Black Star, сшитую по индивидуальному дизайну. А вот всю остальную одежду, представленную на подиуме, можно будет уже скоро приобрести в московских магазинах «Армия России».


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(1) Комментарий

  1. Гость Очередной

    что-то не так у нас…

    Thumb up 2 Thumb down 0

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