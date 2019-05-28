Полет спутников Илона Маска снял фотограф из Новосибирска

Новосибирскому фотографу Павлу Осокину удалось снять очередь спутников Starlink, которые впервые выпустили в космос. Информация об этом появилась сегодня, 27 мая, на его Telegram-канале Novo-Siberian spotter.

«Я не видел до этого, чтобы спутники ходили друг за другом по траектории. Узнав информацию из соцсетей, решил попробовать поймать их до момента расхождения. Уже сегодня они идут не такой «толпой», а разделившись на группы», – рассказал Сиб.фм Павел.

Поймать нужный кадр фотографу удалось не сразу. Сначала он поехал в центр города, но небо там оказалось затянуто тучами. После этого он отправился в Академгородок, где не было ни облачка. Однако спутники появились раньше ожидаемого времени и запечатлеть их удалось не сразу, а только на рассвете, когда их стало видно хуже.

Источник: sib.fm