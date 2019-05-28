Президент Зеленский впервые приехал на передовую на Донбассе

Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.

«В станице Луганской президент побывал на передовой, в частности, на посту наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника — 400 метров», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Зеленский ознакомился с бытовыми условиями и отметил, что снабжение силовиков необходимо улучшить.

«Условия для военных, защищающих Украину, должны быть нормальными», — сказал президент.

Источник: РИА Новости