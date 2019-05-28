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Губернатор Травников вручит награды матерям в День семьи в Бердске

Праздник в бердском ДК «Родина» станет региональным и соберет делегации из 12 районов Новосибирской области.(ПРОГРАММА)

28.05.2019 Фото: berdsk.nso.ru Нет комментариев
 
Губернатор Травников вручит награды матерям в День семьи в Бердске

На семейный праздник приглашают бердчан

В среду бердчан приглашают отметить областной праздник, посвященный Дню семьи.

В этом году Бердск объединяет регион: на празднование Международного Дня семьи приедут делегации из 12 районов Новосибирской области, в мероприятии планируется участие губернатора Андрея Травникова, первого замгубернатора Сергея Нелюбова, председателя Заксобрания Андрея Шимкива, министра труда и соцразвития Ярослава Фролова, уполномоченного по правам ребенка Надежды Болтенко.

29 мая в 13:30 в ДК «Родина» начнут свою работу тематические площадки, сообщили в пресс-центре бердской мэрии.

В фойе первого этажа вас будут ожидать:

— фотозона «Семейный очаг», где все гости праздника смогут сделать прекрасные фото на память;

— выставка национальных блюд «Дома дружбы» радушно пригласит на дегустацию;

— выставка творческих работ, распродажа сувениров и шоколадной продукции.

В фойе второго этажа будут проходить мастер-классы:

— изготовление семейных оберегов;

— роспись имбирных пряников глазурью;

— изготовление цветов из гофрированной бумаги;

— робототехника;

— игровая программа для детей.

В малом зале на втором этаже состоится демонстрация мультфильмов бердских мультипликационных студий «Дом» и «Арбуз» и выступление участников фестиваля авторской песни «АкБард-2019».

В 14:00 в большом заде ДК «Родина» начнется торжественное праздничное мероприятие, посвященное Международному Дню семьи.

В программе церемония вручения знака отличия «За материнскую доблесть» многодетным матерям, награждение победителей областного конкурса «Семейные ценности» и лучших семей Бердска.

Завершит торжество большой праздничный концерт.


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