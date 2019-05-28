Губернатор Травников вручит награды матерям в День семьи в Бердске

В среду бердчан приглашают отметить областной праздник, посвященный Дню семьи.
В этом году Бердск объединяет регион: на празднование Международного Дня семьи приедут делегации из 12 районов Новосибирской области, в мероприятии планируется участие губернатора Андрея Травникова, первого замгубернатора Сергея Нелюбова, председателя Заксобрания Андрея Шимкива, министра труда и соцразвития Ярослава Фролова, уполномоченного по правам ребенка Надежды Болтенко.
29 мая в 13:30 в ДК «Родина» начнут свою работу тематические площадки, сообщили в пресс-центре бердской мэрии.
В фойе первого этажа вас будут ожидать:
— фотозона «Семейный очаг», где все гости праздника смогут сделать прекрасные фото на память;
— выставка национальных блюд «Дома дружбы» радушно пригласит на дегустацию;
— выставка творческих работ, распродажа сувениров и шоколадной продукции.
В фойе второго этажа будут проходить мастер-классы:
— изготовление семейных оберегов;
— роспись имбирных пряников глазурью;
— изготовление цветов из гофрированной бумаги;
— робототехника;
— игровая программа для детей.
В малом зале на втором этаже состоится демонстрация мультфильмов бердских мультипликационных студий «Дом» и «Арбуз» и выступление участников фестиваля авторской песни «АкБард-2019».
В 14:00 в большом заде ДК «Родина» начнется торжественное праздничное мероприятие, посвященное Международному Дню семьи.
В программе церемония вручения знака отличия «За материнскую доблесть» многодетным матерям, награждение победителей областного конкурса «Семейные ценности» и лучших семей Бердска.
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