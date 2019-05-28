На коррупцию проверят напавшего на журналиста «Вестей 24» чиновника из Хакасии

22 мая 2019 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что во время записи репортажа съемочная группа и журналист программы «Вести. Дежурная часть» подверглись нападению со стороны главы муниципального образования Ширинский район Сергея Зайцева. Об инциденте рассказывал «Курьер. Среда. Бердск».

По данному факту по результатам процессуальной проверки следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении главы муниципального образования Ширинский район Сергея Зайцева. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов), сообщили в понедельник в главке СКР.

По версии следствия, 22 мая 2019 года съемочная группа программы «Вести. Дежурная часть» с целью подготовки материала для репортажа пришла в здание администрации, где попыталась записать интервью с главой муниципального образования Ширинский район. В ходе встречи с журналистами Зайцев, находясь в своем рабочем кабинете, будучи недовольным их действиями, направленными на получение информации, толкнул журналиста руками и, схватив за одежду, повалил на пол, причинив потерпевшему физическую боль.

Кроме того, в рамках уголовного дела будет проверена информация о коррупционной составляющей в деятельности главы муниципального образования Ширинский район, о которой заявили авторы сюжета «Вести. Дежурная часть».