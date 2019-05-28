Бесплатный проезд в автобусах подарит школьникам 1 июня власть Бердска

О бесплатном проезде для школьников на муниципальных автобусах в День защиты детей — 1 июня рассказала на аппаратном совещании 27 мая начальник транспортного отдела горадминистрации Надежда Нятина.

— Акция стала уже традиционной и станет своеобразным подарком для детей к празднику, — отметила Надежда Валерьевна.

Директор бердского автотранспортного предприятия Елена Бороздина предупредила: для подтверждения права на бесплатный проезд нужна нужна справка из школы.