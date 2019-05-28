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Бесплатный проезд в автобусах подарит школьникам 1 июня власть Бердска

Ученикам для того, чтобы воспользоваться бесплатным проездом в День детства, нужно будет предъявить справку из школы.

28.05.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Бесплатный проезд в автобусах подарит школьникам 1 июня власть Бердска

Акция уже стала традиционной

О бесплатном проезде для школьников на муниципальных автобусах в День защиты детей — 1 июня рассказала на аппаратном совещании 27 мая начальник транспортного отдела горадминистрации Надежда Нятина.

— Акция стала уже традиционной и станет своеобразным подарком для детей к празднику, — отметила Надежда Валерьевна.

Директор бердского автотранспортного предприятия Елена Бороздина предупредила: для подтверждения права на бесплатный проезд нужна нужна справка из школы.


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