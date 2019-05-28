За кражу вещдоков 2 года прибавил к 14 годам колонии полицейскому суд Новосибирска

Кировский районный суд Новосибирска 5 февраля вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении сотрудника полиции 35-летнего Юрия Малишевского. Он осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину с использованием служебного положения).

В суде установлено, что Малишевский с 21 сентября 2016 года по 5 декабря 2016 года, исполняя обязанности ответственного за учет, хранение, прием и выдачу вещественных доказательств в камере хранения вещественных доказательств отдела полиции №8 «Кировский» УМВД России по Новосибирску, похитил вещдок (мобильный телефон «Айфон 5», стоимостью свыше 25 тыс. рублей).

В последующем злоумышленник распорядился похищенным имуществом, продав мобильный телефон и причинив потерпевшей значительный материальный ущерб.

Суд приговорил Малишевского к 2 годам лишения свободы, а по совокупности преступлений – к 16 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Новосибирский областной суд оставил приговор без изменения, а жалобу Малишевского — без удовлетворения, сообщили в понедельник в прокуратуре Новосибирской области.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», руководитель следственного отдела бердской полиции Алексей Зорин арестован за похищение и продажу автомобиля, являвшегося вещдоком в деле о распространении наркотиков.