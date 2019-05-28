Сгорела баня с мансардой в дачном обществе «Солнечный» в Бердске

Пожар в ДНТ «Солнечный» в Бердске произошел в понедельник днем, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

27 мая в 14:19 в бердском дачном обществе «Солнечный» загорелась частная баня с мансардным этажом. На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения горела баня открытым огнем по всей площади.

В результате пожара огнем повреждены мансардный этаж, перекрытия и стены. Ликвидация пожара в 16:47. На тушение привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Причины пожара и ущерб устанавливают дознаватели.