Сгорела баня с мансардой в дачном обществе «Солнечный» в Бердске
Операторами российских такси запретили быть иностранцам
Право на смерть: Об эвтаназии молчит российский Минздрав
Рубль рухнет из-за санкций и торговых войн
Высадят пять елок вместо трех срубленных ради парковки на ул. Ленина в Бердске
В смерти 11-летнего мальчика во время шторма на рыбалке обвиняют его деда в Новосибирской области
Закроют на ремонт детские сады летом в Бердске
Собака искусала и затащила 2-летнего ребенка в канализационную трубу в Подмосковье
Медицинская карта: услуги узкопрофильных специалистов в Бердске
Инструкция: беспрепятственно могут заходить в квартиры сотрудники УК