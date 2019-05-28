Операторами российских такси запретили быть иностранцам

Иностранные компании, работающие в сфере таксомоторных перевозок, не смогут предоставлять свои услуги на территории России, соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

В декабре Госдума приняла в первом чтении законопроект об агрегаторах такси. В ходе его обсуждения был поднят вопрос о дальнейшем совершенствовании этой законодательной инициативы.

«Мы прописываем, чтобы во всех городах была служба заказа такси, но не только вот такие магнат, как Яндекс, а любой перевозчик сможет создать свою службу заказа такси и выполнять все заказы в любом субъекте. Но мы написали совершенно новые требования к службе заказа такси: это должно быть только юридическое лицо, и они не могут быть филиалом какой-то иностранной компании, это должны быть только российские компании с российским капиталом», — сказал Москвичев РИА Новости.

«Что касается контроля, мы всю эту политику отдаём на формирование субъектам РФ. Каждый субъект будет отвечать за свою службу такси, нужно в начале порядок внутри каждого маленького города, посёлка и областного центра навести», — добавил депутат.

Источник: РИА Новости