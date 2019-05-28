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Накормить Москву: Новосибирск через 100 лет догонит столицу

Среднему городу-миллионнику потребуется век, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта. Крупным городам нужны инвестиции, их власти должны быть мотивированы на ускорение экономик.

28.05.2019 Фото: pixabay 2 коммент.
 
Накормить Москву: Новосибирск через 100 лет догонит столицу

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Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие».

Валовый городской продукт — это ценность, которая создается на территории города в течение заданного периода (года или квартала). Сумма всех ВГП и всего продукта, произведенного вне городской черты, составляет ВВП страны.

«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.

Всего в России 16 городов, имеющих свыше 1 млн жителей. По уровню ВГП российские региональные города-миллионники можно разделить на две группы:

продвинутые города со средним темпом прироста ВГП в 2010–2017 годах 1,4%. Это Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Самара и Краснодар. При ускорении собственной экономики до 5,9% продвинутые города смогут достичь подушевого уровня ВГП Москвы 2017 года через десять лет;
отстающие города имеют средний темп прироста ВГП с 2010 по 2017 год 0,2%. Это Воронеж, Омск, Челябинск, Новосибирск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Пермь, Красноярск и Нижний Новгород. Отстающим миллионникам потребуется в среднем 20 лет при годовом росте 5,4%, чтобы догнать уровень экономики столицы 2017 года.

Вклад в ВВП России

Российские города-миллионники в 2017 году обеспечивали 32,3% ВВП страны. В этом вкладе мегаполисов на Москву приходится 54,4%, еще 15,1% обеспечивает Санкт-Петербург, а 30,5% — нестоличные города-миллионники, следует из расчетов центра городской экономики КБ «Стрелка».

Валовый городской продукт Москвы в расчете на душу населения более чем в два раза превосходит аналогичный показатель нестоличных городов-миллионников (1,3 млн против 0,5 млн руб. в 2017 году в текущих ценах).

Доходы бюджетов Москвы и Санкт-Петербурга в расчете на одного горожанина, согласно результатам исследования, оказались в разы выше, чем в других российских мегаполисах, — 169 тыс. руб. в Москве и 97 тыс. руб. в Санкт-Петербурге против 23 тыс. руб. в среднем в других городах-миллионниках, по данным на 2017 год.

«Сегодня города-миллионники обеспечивают треть ВВП России, из чего на Москву приходится 54% от общего вклада городов в экономику страны. Для того чтобы увеличить вклад городов-миллионников в ВВП страны, нужно поддерживать рост МСП, особенно в тех городах, где основа развития по-прежнему индустриальные гиганты, а также обеспечить приток инвестиций в наиболее перспективные отрасли и дать возможность в полной мере использовать создаваемую ими стоимость, и таким образом реализовывать свое право на развитие», — говорит генеральный директор КБ «Стрелка» Денис Леонтьев.

«Нужно начать смотреть на города как на платформу для системных комплексных инвестиций. Эти меры позволят ускорить рост городской экономики в наших городах», — добавил он.

Ловушка среднего дохода

Экономический кризис сильнее всего ударил по нестоличным городам-миллионникам. После роста в 2010–2014 годах ВГП крупнейших городов (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) упал в расчете на душу населения значительно сильнее, чем ВВП России в целом, — на 5,1 против 2,8%. В Москве же падение оказалось незначительным (на 1,8%), а Санкт-Петербургу и вовсе удалось сохранить пусть небольшой (2,4%), но рост экономики, указывают аналитики КБ «Стрелка».

Крупные российские города, за исключением Москвы, оказались в «ловушке среднего дохода», констатируют эксперты. Стадия активного роста за счет массового переселения сельских жителей в города и их приобщения к потребительской экономике уже пройдена. Исчерпав первичные ресурсы для роста экономики и достигнув определенного уровня благосостояния, российские города-миллионники пока не смогли выработать подходы для устойчивого роста, отмечают эксперты.

Специализации регионов

У российских миллионников сформировались собственные специализации — отрасли, где работает больше всего людей при высоком уровне производительности относительно других мегаполисов, выяснили аналитики.

Среди городов с высокой долей занятых в торговле — Краснодар и Екатеринбург, в обрабатывающей промышленности — Омск, Уфа и Казань.

Высокой долей занятых и высокой производительностью в строительстве отличается Краснодар, в операциях с недвижимым имуществом — Краснодар, Самара, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск.

Необходимо сформировать стратегию инвестирования в российские города с учетом их отраслевой специализации, уверены авторы исследования.

Городам нужны инвестиции

Ускорение динамики валового продукта напрямую зависит от темпов наращивания объема инвестиций. Доля инвестиций относительно ВГП в региональных миллионниках упала в среднем с 23,1% в 2010–2014 годах до 17,6% в 2015–2017 годах. В Санкт-Петербурге соотношение инвестиций к ВГП снизилось с 17,6 до 15,5%, говорится в исследовании.

Объем инвестиций на одного москвича в 2017 году составил 162 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 127 тыс. руб., в прочих миллионниках — 94 тыс. руб.

Таким образом, уровень инвестиций в нестоличных городах составляет 58% от московского уровня.

В абсолютных значениях Москва привлекла около 2 трлн руб. в 2017 году, Санкт-Петербург — 0,67 трлн руб., а прочие миллионники — 1,6 трлн руб.

Минимальный необходимый уровень инвестиций для устойчивого городского развития равен 25% ВГП, отмечают эксперты. «Если же ориентироваться на национальные цели по соотношению инвестиций к ВВП в 25%, то уровень инвестиций в нестоличных миллионниках должен составить 26,5–27%, исходя из установившегося соотношения докризисного периода (2010–2014 годы)», — говорится в исследовании.

В Мадриде, Гамбурге и Штутгарте, к примеру, доля инвестиций к ВГП превосходит 20%, а в устойчиво растущих городах Восточной и Центральной Европы (Краков, Братислава, Прага) этот показатель обычно превышает 25%. Сравнение с динамично растущими городами развивающихся стран еще более удручающее, пишут эксперты. Например, в Дели показатель составляет 30%, а в отдельных городах Китая, для которых доступна статистика (Чэнду), и вовсе 57%.

Еще один фактор, который может ускорить рост экономики городов, — создание мотивации для местных властей стимулировать этот рост. Сегодня темпы роста объема муниципальных бюджетов вдвое отстают от темпов роста ВГП. За семь лет российские города-миллионники (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) в среднем нарастили свой ВГП почти в два раза в номинальном выражении, но рост объемов городских бюджетов составил всего 49% в номинальном выражении. Объем недофинансирования мегаполисов в России с 2010 по 2017 год составил 510 млрд руб. (в среднем 5,2 млрд руб. в год для каждого города), оценивают в КБ «Стрелка».

Подробнее на РБК


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(2) Комментариев

  1. Зверь

    У нас область — это исключительно для чиновников и тех,кто крутиться возле них и бюджетов. Какие нафиг инвестиции,чиновникам и так хорошо.

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  2. Аноним

    Т.е. столица всё это время развиваться не будет?

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