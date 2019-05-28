Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме

За чей счет содержат Центр здоровья в Бердске?
Путин одобрил залог вместо ареста для подозреваемых бизнесменов
Упала в яму с золой и получила ожоги 90% тела 7-летняя девочка в Красноярске
Бесплатный проезд в автобусах подарит школьникам 1 июня власть Бердска
Полет спутников Илона Маска снял фотограф из Новосибирска
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